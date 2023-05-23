Samsung представила дисплей, который сможет мерить давление 23.05.2023, 22:15

Также он может считывать отпечатки.

Компания Samsung представила новую технологию дисплеев, которая может привести к появлению новых биометрических и медицинских возможностей в будущих телефонах и планшетах. Об этом сообщает Samsung.

Технологический гигант дебютировал с так называемым Sensor OLED-дисплеем, который может считывать отпечатки пальцев независимо от того, к какой части экрана вы прикасаетесь, на выставке SID Display Week в Лос-Анджелесе. Хотя большинство смартфонов сейчас имеют считыватели отпечатков пальцев на экране, их датчики прикреплены к панели в виде отдельного модуля, который работает только в пределах небольшой отведенной области. В Sensor OLED компания Samsung заявила, что встроила датчик отпечатков пальцев в саму панель.

Поскольку технология дисплея может считывать отпечатки пальцев в любом месте экрана, его можно использовать для мониторинга сердцебиения и кровяного давления. Компания заявила, что она даже может предоставлять более точные показатели, чем существующие устройства, которые можно носить. Чтобы измерить артериальное давление, нужно положить два пальца на экран. Свет OLED, по-видимому, отражается по-разному в зависимости от сокращения и расслабления кровеносных сосудов. После того как информация возвращается в панель, датчик превращает ее в показатели здоровья.

В дополнение к сенсорному OLED-дисплею Samsung также продемонстрировала экран Rollable Flex, который при развертывании может увеличиваться в длину более чем в пять раз. Между тем, концепция телефона Flex In & Out демонстрирует устройство, похожее на Galaxy Fold, которое можно вертикально сложить внутрь или наружу. Это устраняет необходимость внешнего дисплея, который мог бы привести к созданию более тонких складных телефонов.

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