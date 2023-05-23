«РДК» опроверг вбросы россиян о «ликвидации диверсантов» в Белгородской области
- 23.05.2023, 23:03
По словам бойца «Русского добровольческого корпуса», потерь у них нет.
«Русский добровольческий корпус» не понес потерь во время своей операции в Белгородской области. Соответствующие заявления россиян являются ложными.
Об этом сообщает «РДК» в Telegram.
«Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков (представитель Минобороны РФ - ред.), но у «Русского Добровольческого Корпуса» потерь нет», - сказано в сообщении подразделения.
Там уточнили, что фото с «убитыми диверсантами», которые распространяют сейчас в сети, также являются фейковыми.
«Наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку», - уточнили в «РДК».