«РДК» опроверг вбросы россиян о «ликвидации диверсантов» в Белгородской области 23.05.2023, 23:03

По словам бойца «Русского добровольческого корпуса», потерь у них нет.

«Русский добровольческий корпус» не понес потерь во время своей операции в Белгородской области. Соответствующие заявления россиян являются ложными.

Об этом сообщает «РДК» в Telegram.

«Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков (представитель Минобороны РФ - ред.), но у «Русского Добровольческого Корпуса» потерь нет», - сказано в сообщении подразделения.

Там уточнили, что фото с «убитыми диверсантами», которые распространяют сейчас в сети, также являются фейковыми.

«Наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку», - уточнили в «РДК».

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