На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты 23.05.2023, 23:14

США выиграли все матчи группового этапа, Латвия пробилась в восьмерку сильнейших.

В Риге и Тампере в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею в сильнейшем дивизионе. 23 мая определились все участники четвертьфиналов. Главная неожиданность — попадание в топ-8 сборной Латвии.

Хозяева турнира пробились в восьмерку сильнейших впервые с 2018 года. А вот словаки, которые завоевали бронзу на Олимпиаде-2022 в Пекине, остались за бортом плей-офф.

Вот сколько очков команды набрали на групповом этапе:

Группа «А» (Тампере): 1. США — 20 очков. 2. Швеция — 18. 3. Финляндия — 16. 4. Германия — 12. 5. Дания — 8. 6. Франция — 4. 7. Австрия — 3. 8. Венгрия — 3.

Группа «B» (Рига): 1. Швейцария — 19. 2. Канада — 15. 3. Латвия — 13. 4. Чехия — 13. 5. Словакия — 11. 6. Казахстан — 7. 7. Норвегия — 6. 8. Словения — 0.

Венгрия и Словения покинут элитный дивизион. Латвия опередила Чехию, а австрийцы венгров за счет победы в личной встрече.

25 мая в ¼ финала чемпионата сыграют:

США — Чехия, Швеция — Латвия, Канада — Финляндия, Швейцария — Германия.

Напомним, что из-за санкций в связи с войной в Украине сборные Беларуси и России отстранены от чемпионата мира второй год подряд. Бан распространяется и на ЧМ-2024. Белорусское телевидение вновь не показывает турнир.

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