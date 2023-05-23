Зеленский о визите на фронт: Завершающий компонент после многих встреч 23.05.2023, 23:31

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Владимир Зеленский

Президент Украины сегодня был в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил военных в Донецкой области. Он назвал этот визит завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись на днях.

«Сегодня был в Донецкой области, на наших передовых позициях - в районе Угледара и Марьинки. Имел честь поздравить наших морпехов с их профессиональным праздником, Днем морской пехоты Украины», - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что именно на передовой было правильным объявить о создании в Украине корпуса морской пехоты. К имеющимся подразделениям будут добавлены и новые бригады морской пехоты - и Украина обеспечит их современным оружием и техникой.

«Собственно, эта поездка на передовую стала завершающим компонентом после многих встреч и переговоров с партнерами, которые состоялись на днях и в предыдущие недели», - сказал президент.

Он пояснил, что главная задача нашего государства и смысл фактически каждой нашей международной коммуникации заключается именно в укреплении Украины, в усилении нашей обороны, в увеличении возможностей наших воинов и нашего государства в целом. Каждый зарубежный визит и почти каждые переговоры дают Украине возможность стать сильнее.

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