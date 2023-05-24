«12 бутылок масла, 28 килограммов апельсинов, 19 кило свинины, 20 пачек сахара» 24.05.2023, 3:32

Двух школьных поварих поймали под Минском с украденными из столовой продуктами.

В Минске расследуется уголовное дело о покушении на кражу группой лиц. Фигурантки - две школьные поварихи, которые попытались украсть из школьной столовой десятки килограммов продуктов за раз. Подробности сообщили в УСК по Минской области.

Инцидент с кражей произошел в агрогородке Копище. Вечером 19 мая сотрудники Департамента охраны, охранявшие территорию, обратили внимание на «Мерседес», въехавший на территорию. Водитель регулярно забирал пищевые отходы из школьной столовой. Однако в этот раз, помимо бочек с отходами, он стал грузить подозрительные ящики, ведра и пакеты.

На выезде из школы милиционеры остановили авто для проверки. Однако водитель и трое его пассажиров стали отпираться, поэтому на место был вызван дополнительные наряд милиции.

В итоге следственно-оперативной группой в авто при осмотре была обнаружена крупная партия продуктов со школьной столовой. Злоумышленники украли 12 бутылок подсолнечного масла, 20 пачек сахара, около 9 десятков яиц, 28 килограммов апельсинов, свыше 19 кило свинины, и также молочную и хлебобулочную продукцию.

В УСК пояснили, что аферу провернули две поварихи, 51- и 48-летняя женщины. В течение недели злоумышленницы списывали продукты питания, а к выходным решились вывезти все украденное за раз, чтобы потом разделить пополам.

- Чтобы скрыть факт кражи, одна из фигуранток попросила мужчину, который забирает отходы, привезти и оставленные рядом с отходами продукты, - указали в УСК.

Возбуждено уголовное дело по факту покушение на кражу группой лиц (ч.1 ст.14, ч2 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси).

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