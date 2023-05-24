«Ник и Майк»: Лукашенко говорил про «аденовирус», но его «заклинило» на онкологии 5 24.05.2023, 8:16

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Диктатору в любой момент могут сказать: «медицина тут бессильна».

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера исчезавший на шесть дней из публичного пространства Лукашенко заявил, что у него якобы был «аденовирус».

В связи с этим телеграм-канал «Ник и Майк» обратил внимание на состояние белорусской медицины:

— На совещании (с Лукашенко — ред.) выяснилось то, о чем не раз писали или более профессионально пишут «Белые халаты». Система держится только на самоотверженном медицинском персонале. Который продолжает лечить людей, несмотря на мизерные зарплаты и репрессии. Не благодаря, а вопреки.

Но ситуация настолько ужасна, что кадровые дыры заметны уже и в столице. У номенклатуры, оказывается, блат. А простым людям ничего не светит в добитых районных больницах и ФАПах. Многие из которых существуют только на бумаге, а аккредитуются исключительно потому, что «нельзя не аккредитовать». За предстоящие полгода не изменится ничего. В лучшую сторону – особенно. Возможен лишь дальнейший исключительно отрицательный рост показателей по всей системе.

Мы писали, что если что-то долго ломать, оно-таки сломается. Медицина – не исключение.

Синепалый синегуб с удивлением обнаружил, что беларусы вымирают. И решил ввести показатель по смертности как средство измерения успешности конкретного доктора. Ничего нового. В ковид запрещали умирать от вируса, сейчас просто запретят умирать без согласования.

Клинический идиотизм как он есть.

Синепалый продолжает сипеть. Несмотря на все усилия и «Септолетте», голос еще не вернулся. И чтобы он не говорил про аденовирус, заклинило его на теме онкологии. Мол, от этого не умирают сейчас быстро. Заботится он не простых белорусах, а исключительно о себе. И, как всегда, прговораривается.

Если ты уничтожаешь врачей, у них все больше стимулов сказать в определенный момент: «медицина тут бессильна». И заодно стать Героем Беларуси.

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