Reuters: Генеральный прокурор Украины взялся за Лукашенко 4 24.05.2023, 8:22

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Расследуется роль режима в похищениях украинских детей.

Офис украинского генерального прокурора Украины запустил уголовное судопроизводство на фоне сообщений о принудительном переселении детей с Украины в Беларусь, пишет Reuters со ссылкой на заявление.

«Факт и обстоятельства передачи украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси в настоящее время расследуются в рамках упомянутого уголовного судопроизводства», — говорится в заявлении.

Разбирательство касается насильственного перемещения/депортации более 19 тысяч детей из различных городов, включая Донецк, Запорожье, Луганск, Харьков и Херсон — в том числе и в Беларусь.

Обвинения Беларуси в депортации украинских детей

Напомним, детей с оккупированных территорий Украины привозят в Беларусь с 2016 года. Последнее время этим занимается и фонд паралимпийца и провластного активиста Алексея Талая.

27 апреля этого года ПАСЕ приняла резолюцию, в которой признала насильственную депортацию украинских детей в Россию геноцидом, а Александра Лукашенко и правительство Беларуси — причастными к нему.

В МИД Беларуси уверяют, что временные приезды детей на оздоровление в Беларусь «происходят с соблюдением соответствующих правовых процедур, все дети въезжают и выезжают из Беларуси легально в сопровождении взрослых, имея на руках все необходимые документы».

Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в этой стране Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию и перемещение украинских детей.

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