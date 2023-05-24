Белоруске дали огромный штраф за бело-красно-белые новогодние шарики

Белоруске дали огромный штраф за бело-красно-белые новогодние шарики2
- 24.05.2023, 8:44
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Абсурдный факт зафиксирован в Чашникском районе.
Судья Чашникского районного суда оштрафовала местную жительницу за распространение «экстремистской информации» на своей странице в «Одноклассниках», а также за фотографию «новогодних шаров, окрашенных в бчб-флаг».
Судья посчитала эту фотографию «пикетированием с целью выражения своих общественно-политических, личных и иных интересов без соответствующего разрешения администрации районного исполнительного комитета».
Всего женщине присудили 70 базовых (2590 рублей) с конфискацией «предмета административного правонарушения».
У женщины двое несовершеннолетних детей.