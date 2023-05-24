А тосканские виноградники? А виллы на озере Комо?! 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

24.05.2023, 8:46

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фото: getty images

Чувствуется, что Дмитрий Анатольевич неплохо выпил и закусил.

Сегодня Америка получила мощный удар от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Прежде всего, он сообщил, что Соединенные Штаты должны компенсировать ущерб за подрыв трубопроводов «Северный поток». Доказательств того, что это сделали США, не представлено.

Далее Дмитрий Анатольевич храбро продолжил список требований к заокеанскому недругу: «Пусть возвращают средства или как минимум наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой, на их деньги».

Надо бы какому-нибудь художнику-патриоту картину властям заказать: «Хмурый Байден наделяет довольного Хуснуллина средствами на строительство Мариуполя».

То есть Путин при соучастии в том числе Медведева начал «спецоперацию», ход которой привел к чудовищным разрушениям, а виновата Америка.

Но Дмитрий Медведев, вероятно, еще не весь список претензий огласил. Путь Америка даст ему денег на тосканские виноградники, а Соловьеву компенсирует ущерб от простоя вилл на Комо. И в рублях, конечно, все в рублях. Доллар не в почете. Старина Джо, подгони Медведеву и Соловьеву пару самосвалов с купюрами. Чувствуется, что в Лаосе неплохо выпили и закусили.

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