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Представлен самый мощный Mercedes Brabus в истории

  • 24.05.2023, 9:02
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Представлен самый мощный Mercedes Brabus в истории
Фото: brabus.com

Спортивный гибрид разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды.

Гибридный спорткар Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance стал еще быстрее. Лифтбэк доработали специалисты Brabus и это самая мощная модель в истории знаменитого ателье. Об этом сообщается на его сайте.

Тюнинг Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance не затронул его электромоторы, а основное внимание уделили бензиновому 4,0-литровому V8 твин-турбо. Его мощность увеличили с 639 до 726 л. с.

Суммарная отдача гибридной установки выросла с 843 до 930 л. с. (по этой причине проект назвали Brabus 930), а пиковый крутящий момент подняли до внушительных 1550 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось до 2,8 с, а вот максимальная скорость по-прежнему ограничена на 316 км/ч, чтобы поберечь шины авто. Вместе с тем Mercedes может проехать 10 км в полностью электрическом режиме и расходует в среднем 11,8 л/100 км.

Новый Brabus 930 также получил титановый выхлоп с более сочным и громким звуком. Ему занизили подвеску и установили улучшенные тормоза.

Тюнинг Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance от Brabus также включает карбоновые обвес и антикрыло. Из углеволокна выполнены и колесные диски — 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. Салон перетянули более дорогой кожей и алькантарой, а также добавили больше карбоновых вставок.

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