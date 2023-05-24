Телеграм-каналы: Лукашенко предложил Кремлю провести «скрытную» операцию 24.05.2023, 9:21

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Диктатор едет в Москву за ответом.

Телеграм-канал «Беларуская выведка» со ссылкой на свои источники сообщил, что Лукашенко едет в Москву в том числе и чтобы получить конкретный ответ по размещению ТЯО (тактического ядерного оружия — ред.). Это одна из ключевых тем переговоров, наряду с прекращением поставок вооружения и боеприпасов из Беларуси в РФ.

Отмечается, что именно Лукашенко был ярым инициатором размещения в Беларуси ТЯО, Минобороны готовило специалистов. После неодобрительной позиции КНР в Москве вопрос поставили на паузу.

Так же известно, что в ходе переговоров Лукашенко предлагал Путину «пугануть» и «скрытно, но так, чтобы американцы заметили» переместить выведенные из боевого состояния боеголовки на территорию Беларуси.

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