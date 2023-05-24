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«Мы тут неподалеку»: российские добровольцы продолжают бои за Белгородскую область

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  • 24.05.2023, 9:29
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«Мы тут неподалеку»: российские добровольцы продолжают бои за Белгородскую область

Бойцы РДК передали «привет» генералу Лапину.

Российские добровольцы заявили, что утром 24 мая продолжают бои Белгородскую область РФ.

В Telegram-канале Русского добровольческого корпуса сказали, что у добровольцев военного формирования нет потерь.

Также добровольцы «передали привет» генералу Лапину, которого назначили руководить «зачисткой» Белгородской области и намекнули оккупантам о готовности нанести удар.

«Большая просьба передать генералу Лапину, который «руководит зачисткой», что мы тут неподалеку и когда вытянем БТР, то обязательно проконтролируем процесс», - подчеркнули в РДК.

Операция добровольцев России в Белгородской области

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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