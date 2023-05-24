«Первую ночь дежурили сами, потом стали распределять часы» 1 24.05.2023, 9:40

2,998

За квартирами в новом ЖК от госзастройщика в Минске выстроилась очередь.

На прошлой неделе стало известно, что «Минскстрой» начинает продажу квартир в новом жилом комплексе «Уютный». Предложение от государственного застройщика выглядело весьма перспективно: хорошее расположение, экологичность, современная архитектура, да и цена за «квадрат» если и кусается, то совсем чуть-чуть, нежно. Оставался только один вопрос: будет ли ажиотаж в первый день приема заявлений? И теперь у нас есть ответ: интерес к новому кварталу точно есть. Конечно, не такой, как за жильем для нуждающихся, но без круглосуточных дежурств тоже не обошлось, пишет onliner.by.

За какими квартирами охота?

ЖК «Уютный» должен вырасти в квартале улиц Подлесная — Парниковая — Дачный проезд. По задумке, это будет комбинированная застройка, состоящая из многоквартирных домов, домов усадебного типа и таунхаусов. И все это в окружении лесного массива. Будущим жителям обещают собственный детский сад на 60 мест, спортивные площадки, велобоксы, смотровую площадку и даже лесной амфитеатр.

Начали реализацию проекта с высотки в индивидуальном исполнении. Переменная этажность, актуальные цвета фасада, панорамное остекление, закрытый от машин двор — таким нарисовали первый дом проектировщики. Что интересно, он будет на электроотоплении — в каждой квартире появится свой электрокотел. Отделка полагается стандартная: стяжка, штукатурка, разводка электрики и сантехники.

Для начала «Минскстрой» предложил всем желающим 30 квартир: 7 однушек (площадь 37—45 кв. м), 15 двушек (62—69 кв. м) и 8 трешек (81—83 кв. м). Планировки современные, с возможностью объединить кухню и гостиную. Цены вполне удобоваримые для Минска. «Квадрат» в однокомантных квартирах оценен в 3900 рублей (примерно $1340 по курсу), в двухкомантных — в 3500 ($1200 в эквиваленте), в трехкомнатных — в 3300 ($1135 по курсу). Если решите воспользоваться рассрочкой, то цена каждого метра вырастет на 50 рублей.

В довесок к квартире идет еще и обязательное машино-место. В среднем оно обойдется дольщику в 20 000 рублей.

Что происходит в день Х?

Возле офиса «Минскстроя» потенциальные дольщики стали собираться за 2,5 часа до открытия — в 6 утра. Хотя очередь начала формироваться еще в пятницу. Изначально люди приходили по одному, видели, что никого нет, и со спокойной душой ретировались. Пока не встретились те самые двое и поняли: пора делать список. Эту самую что ни на есть обыкновенную тонкую тетрадь уверенно сжимает в руках мужчина в синей куртке. Рядом стоит еще один, в джинсовке, — именно они сегодня первыми подпишут заявления на квартиры.

— Создали чат в Viber, добавляли туда всех заинтересованных. Первую ночь дежурили сами, потом стали распределять часы…

Круглосуточный дозор у «Минскстроя» не должен был прерываться, так что в ход шли все: родственники, друзья… Так люди и сменяли друг друга в машинах и на раскладных рыбацких стульчиках.

На момент прихода журналистов в списках было 27 человек. Потом подтянулся 28-й, 29-й… Казалось бы, динамика хорошая: жилья должно хватить всем. Вот только есть существенное но: многие претендуют на один и тот же объект.

— В основном все хотят двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, причем определенных планировок. Самая популярная — трешка площадью 83 кв. м. У нее самая выгодная стоимость (примерно $94 000 по курсу), поэтому за ней и ведется охота. За однушками буквально два человека стоят, так что вам точно хватит, — кивает «первый номер» на только что подошедшую женщину.

Напряжение добавляет и то, что жилье предлагают только на нижних этажах, с первого по пятый. Далеко не все готовы оказаться поближе к земле, так что отказы, скорее всего, неизбежны. Собственно, они случились еще до открытия офиса: целых четыре человека неожиданно передумали. Так что вполне возможно, что кому-то крайне пунктуальному, кто решил прийти за квартирой именно сегодня, еще повезет. Правда, брать придется то, что останется. Дольщики не исключают варианта, что какие-то объекты перекочуют в следующую проектную декларацию. Непонятно только, по какой цене: не исключено, что застройщик, увидев какой-никакой ажиотаж, решит их поднять.

В целом обстановка у офиса спокойная. Оно и понятно: очередь тут состоит не из 400—500 человек, как было в случае с новостройкой на Жуковского. Можно и расслабиться. Да и погода благоволит: это вам не зимой мерзнуть.

На вопрос, чем так приглянулся «Уютный», люди в основном отвечают одинаково: расположение (наличие леса рядом явно добавляет ему пару десятков очков), не самая высокая стоимость за «квадрат» (особенно в сравнении с маячащим недалеко «Маяком Минска»), неплохие планировки. Да, кого-то смущает близость к железной дороге, кого-то — путь до метро, занимающий 15—20 минут пешком (но давайте вспомним здесь «Новую Боровую»), кого-то — электроотопление в доме. Однако минчане сходятся во мнении, что предложение весьма и весьма неплохое. И продолжают ждать открытия офиса, чтобы написать заветное заявление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».