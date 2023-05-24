«Народ с вилами выйдет»: Пригожин заявил об участии «Вагнера» в восстании 5 24.05.2023, 9:42

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Главарь ЧВК предрек бунт из-за прорыва границы в Белгородской области РФ.

Владелец российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает неизбежным народное восстание в России.

Соответствующее заявление было опубликовано на его канале в Telegram, передает Диалог.UA .

Апокалиптический сценарий России Пригожин озвучил из-за прорыва добровольцами границы в Белгородской области. Он обвинил в случившемся министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым у него острый конфликт.

Главарь «Вагнера», среди прочего, пожаловался, что планировал обучать боевиков в приграничных районах Курской и Белгородской областей, но ему запретили это делать.

«"Мне позвонил Шойгу и, возмущенный, сказал: «Не лезьте, (...), куда не надо. Российская армия сама способна защищать границы», - рассказал хозяин ЧВК.

Он планирует народное восстание в России, предупредив, что возьмет ситуацию под свой контроль, когда режим посыпется.

«Когда они будут пр******** все и народ с вилами выйдет на улицу, естественно, тогда мы придем», - сообщил Пригожин.

Ранее Диалог.UA сообщал, что "зетник" Губарев потерял страх из-за белгородской истории и обвинил в случившемся Путина. Мы также писали, что Пригожин готовит россиян к потере Бахмута.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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