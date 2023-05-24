Наталья Пинчук: Переговоры с Лукашенко, за которым стоит тень Путина, безрезультатны 1 24.05.2023, 9:45

3,026

Наталья Пинчук

Фото: Charter97.org

Мощное выступление супруги Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

Ежегодный Всемирный форум за свободу выражения (World Expression Forum) проходит в Лиллехаммере, Норвегия, 22-23 мая, сообщает «Радыё Свабода».

Всемирный форум за свободу выражения призван расширять возможности и защищать свободу выражения мнений как абсолютную предпосылку для демократии и прогресса человечества.

Миссия форума: объединять защитников свободы слова в сильное и активное мировое сообщество, быть катализатором перемен, стремиться дать новым поколениям силу, свободу и безопасность для самовыражения.

23 мая на форуме выступила жена заключенного правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого Наталья Пинчук.

Наталья Пинчук заявила, что ее муж Алесь Беляцкий, все заключенные правозащитники и все политзаключенные в Беларуси должны быть освобождены без всяких условий:

«Любой контакт с властями в Минске возможен только после этого (и при условии прекращения помощи России в ее агрессии против Украины). Освобождение заключенных — не предмет для бесконечных переговоров, не товар для торговли, а единственный выход из тупика, в который диктатор завел страну и народ.

Переговоры с Лукашенко, за которым стоит тень Путина, безрезультатны. Поэтому большое уважение тем странам и политикам, которые проявляют принципиальность и не питают иллюзий.

Стоит надеяться и на твердость международных организаций, которые должны стоять на страже демократических ценностей и мира».

При этом Пинчук обратила внимание, что Организация Объединенных Наций в лице генерального секретаря пригласила Лукашенко на саммит о Целях устойчивого развития, а чиновники ООН хвалят за достижение этих целей лукашенковский режим:

«Значит, устойчивое развитие — это соучастие в преступной агрессии против Украины и массовые репрессии, от которых уже убежали сотни тысяч белорусов?

Принципиальная политика демократического сообщества должна сделать невозможным легкое существование режима, показать, что ответственность понесет и сам Лукашенко, и его союзники, в том числе пропагандисты государственных медиа, а самое главное — дать белорусскому обществу сигнал, что жертвы были не напрасны, и быть готовым к возвращению свободы».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».