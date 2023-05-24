Под Угледаром русский оккупант обокрал погибшего «товарища» и сбежал 7 24.05.2023, 9:49

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Видеофакт.

Удивляться поступкам российских оккупантов уже не хватает сил. К примеру, недавно военный РФ обокрал погибшего «товарища» и сбежал.

Соответствующее видео появилось в Telegram. Произошло это на на Угледарском направлении.

Кадры запечатлела 72-я бригада Черных Запорожцев. На них показано, как российский военный преступник идет по полевой тропе, покрытой ямами от мин, и приближается к погибшему сослуживцу.

Как ни странно, но он не проверил, дышит ли «товарищ», а сразу же принялся осматривать содержимое его карманов.

Затем оккупант в спешке снял часы с руки трупа и резко сбежал.

Примечательно, что все это видел еще один военный РФ. Он не попытался предотвратить ограбление умершего, а просто помчался в противоположную сторону.

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