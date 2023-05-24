«Состояние истерическое»: Скабеева запаниковала из-за новой ситуации на фронте 7 24.05.2023, 9:55

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Пропагандистку расстроили помощь Запада Украине и бои в Белгородской области.

Риторика пропагандистов на российских телеканалах постепенно начинает меняться. Так, от «взятия Киева за три дня», сейчас в своих программах они рассуждают, передадут ли на вооружение Украине ядерное оружие.

В сложившейся ситуации на российском ТВ крайне непросто рассказывать гражданам, что все и дальше «идет по плану». Так, пропагандистка Ольга Скабеева в прямом эфире на «Россия-1» заявила об истерическом состоянии из-за мощной военной помощи Украине и военных действий в Белгородской области, сообщает obozrevatel.com.

Теперь на российских телеканалах пропагандисты серьезно обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, поскольку раньше в России не представляли, что поддержка нашего государства странами Запада будет столь мощной. Так Скабеева заявила, что поставки ракетных комплексов HIMARS, дальнобойной артиллерии, ракет Storm Shadow, истребителей и прочего оружия раньше тоже казалось нереальным. Однако сейчас эта мощная техника уже на вооружении в Украине или планируется ее поставки в ближайшее время.

Теперь пропагандисты пытаются успокоить россиян хотя бы тем, что по крайней мере «поставка ядерного оружия Украине невозможна».

Ранее сообщалось, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают «большую обеспокоенность». По его словам, «спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем».

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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