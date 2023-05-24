Медики назвали продукты для здоровья артерий 3 24.05.2023, 10:00

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Они эффективно очищают сосуды.

Медики назвали продукты, которые необходимо ввести в рацион для укрепления артерий. По словам специалистов, они помогут оградить организм человека от инфаркта, инсульта и ишемической болезни сердца.

Чтобы укрепить артерии, необходимо каждый день съедать хотя бы зубчик чеснока. Помимо этого защитит стенки сосудов регулярное употребление граната, богатого витамином С и полифенолом. Также медики рекомендуют ввести в рацион жирные сорта рыбы, особенно лосось. В них содержится большое количество полиненасыщенных кислот омега-3, благотворно влияющих на состояние артерий. Попало в список полезных продуктов и оливковое масло, способное регулировать процессы образования в крови бляшек.

Кроме этого медики назвали простое, но эффективное средство, которое очищает сосуды. Как оказалось, очень полезно выпивать стакан молока с добавлением куркумы. Эта специя содержит витамин В6, благотворно влияющий на состояние артерий.

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