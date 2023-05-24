В Могилеве водитель BMW «учил» другого водителя 16 24.05.2023, 10:11

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Видео оказалось в ГАИ.

Утром 22 мая на Минском шоссе в Могилеве водитель BMW создал аварийную ситуацию, однако не учел, что его маневры попали на видеорегистратор. Водитель BMW решил чему-то «поучить» другого водителя, но сам нарушил ПДД, пишет abw.by.

ГАИ сообщила, что установила личность водителя BMW. Им оказался 46-летний местный житель. «В отношении мужчины составлен протокол, ему грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением водительского удостоверения до двух лет или без лишения», – сообщила ГАИ, добавив, что дорога не место для подобных действий.

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