ВСУ сбили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-52

ВСУ сбили российский ударно-разведывательный вертолет Ка-521
- 24.05.2023, 10:18
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Его стоимость составляет $16 миллионов.
За прошедшие сутки 23 мая украинские военнослужащие сбили еще один российский вертолет. На этот раз враг потерял Ка-52.
Стоит отметить, что стоимость одной единицы Ка-52 составляет 16 млн долларов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Государство-террорист Россия зачастую хвасталось своим разведывательно-ударным вертолетом Ка-52, который якобы очень сложно уничтожить. Однако на самом деле эта техника оказалась бессильной перед украинскими военнослужащими.
«За прошедшие минувшие сутки наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52. Таким образом российский бюджет потерял эквивалент еще около 16 миллионов долларов США. Слава Украине!», – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Также в Генштабе отметили, что за сутки 23 мая авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 3 – по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки наши воины уничтожили 4 ударных БпЛА типа Shahed и 1 разведывательный дрон типа Zala.