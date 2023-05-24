Лукашенко и машина для разрезания яблок 6 Василь Верас, «Салідарнасць»

24.05.2023, 10:26

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фото: anadolu agency

Система не функционирует, потому что голова не работает.

«Мы же создали систему. Почему она не работает?» – задался почти «гамлетовским» вопросом Александр Лукашенко.

Вопрос касался системы здравоохранения. Но в целом это модельная ситуация для практически любой области при нынешнем госустройстве.

В этой связи вспомнился анекдот времен СССР.

— Что это: большое, как дом, сжигает 20 литров топлива каждый час, выпускает кучу дыма и издаёт много шума, разрезая при этом яблоко на три части?

— Советская компактная машина для бесшумного разрезания яблок на четыре части.

Склонность Александра Лукашенко консервировать и применять в современной Беларуси практики времен СССР неизбежно ведет к аналогичному результату. И его не изменить никакими «протоколами поручений» или угрозами типа «я с вас шкуру сорву».

Когда создатель системы возмущается ее неэффективностью, очевидными выглядят вопросы и к нему самому: «Где вы были 29 лет? Кто подбирал/утверждал кадры, которые сегодня вы чехвостите? И каковы шансы на то, что всё чудесным образом изменится в результате очередного шоу на публику?»

Ответов на это от Лукашенко ждать не приходится. Зато он отреагировал на собственный вопрос: «Система не функционирует, потому что голова не работает».

Лучше и не скажешь. Правда, под «головой» Лукашенко в этом случае почему-то имеет ввиду не себя, а вице-премьера и министра. Но это уже не более, чем попытка перевести стрелки.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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