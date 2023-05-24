Генерал СБУ: Российские добровольцы могут зайти в Белгород, у Кремля осталось 3-4 дня 1 24.05.2023, 10:36

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Виктор Ягун

Коллаж: Главред

Возникновение буферных «республик» на границе с Украиной — достаточно реальный сценарий.

В Белгородской области России усилились боевые действия. Добровольческие военные формирования Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России решили провести операцию по демилитаризации региона, прошли несколько населенных пунктов и заявили о готовности бороться против правящего режима Владимира Путина. В области разразилась паника, а российские пропагандисты уже начали говорить о Белгородщине, как о «зоне СВО».

В интервью «Главреду» бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун рассказал, зачем Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России решили провести военную операцию в Белгородской области, объяснил, почему у добровольцев есть только 3-4 дня на реализацию своих первоочередных задач, оценил сценарий захода добровольческих корпусов в Белгород и прояснил, почему агрессор Россия не в состоянии противостоять таким движениям.

- Военные формирования Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят громкий рейд в Белгородской области и заявили о намерении освобождать Россию от режима Путина. В Грайворонском районе идут бои. Что, на ваш взгляд, происходит на Белгородщине? Это начало гражданской войны в РФ или действия психологического характера?

Для Украины – это действия психологического характера, которые отвлекают значительные усилия России для решения Москвой проблемы, которая стала для нее значительной неприятностью. Это не Северный Кавказ, где одиночные бойцы стреляют, сгоняют половину своей армии, после чего радуются, что всей когортой убили одного партизана. Здесь Россия столкнулась с слаженным подразделением, прошедшим подготовку и участвовавшим в боевых действиях на серьезных участках фронта. В его составе есть офицеры, получившие образование в России.

Среди российских добровольцев есть подготовленные люди, которые знают, чего они хотят. Они ставят перед собой целью кардинальное изменение России. Удастся ли им этого достичь, это их вопрос. Хотел бы пожелать им успеха, потому что демократическая страна, с любым названием, гораздо лучше, чем вооруженный ядерным оружием монстр. Надеюсь, что Украина им поможет, но, в общем, это их отдельная история.

Я не знаю, смогут ли они реализовать свои задачи. Посмотрим. Несмотря на все сомнения, они настроены чрезвычайно решительно и надеются, что большая часть российских военнослужащих и правоохранителей перейдут на их сторону, а численность подразделений существенно увеличится, что позволит уже в скором времени серьезно влиять на политику России.

Нужно напомнить, что если считать по объемам, российские добровольцы за 8 часов взяли территорию, которую ЧВК Вагнера брала 9 месяцев.

- События в Белгородской области могут затянуться на определенное время? Это не краткосрочная акция?

- Добровольцы хотят затянут события на определенное время. Я думаю, судя по их настроению, если России не удастся решить вопрос за 3-4 дня, все затянется. В таком случае будет очень серьезная и интересная ситуация. Россия не готова к внутренним проблемам – таким, какие были, например, в начале 1990-х годов в Чечне. Москва не способна проводить военные операции одновременно на 2-3 фронтах.

- В ночь на 22 мая неизвестные беспилотники нанесли удары по зданиям ФСБ и МВД. Может ли этот инцидент стать еще одним сигналом того, что Белгородская область становится зоной активных боевых действий?

- Расстояние от Харькова до Белгорода является минимальным, поэтому Белгородская область уже является зоной боевых действий. Впрочем, они сами позвали к себе беду. Могли бы избегать конфликта из-за риска того, что огонь может перекинуться на их территорию. Вместо этого россияне из приграничной области постоянно кошмарят мирные населенные пункты Харьковщины и Сумщины. Украина не может просто так за этим наблюдать и либо огневым методом, либо ликвидацией боевых точек вынуждена реагировать на опасность.

У Украины нет другого пути, кроме создания пояса безопасности длиной от 50 до 100 километров вдоль нашей границы, или уничтожения России как государства. Нам надо выживать.

- Является ли реальной задачей создание зоны безопасности?

- Создание Белгородской народной республики, Брянской народной республики, Курской народной республики – это и станет нашей зоной безопасности.

Более того, если мы начнем поднимать исторические документы, в том числе Брест-Литовский договор, мы с удивлением выясним, что Белгород входил в состав государства гетмана Скоропадского и Украинской народной республики. Поэтому, с точки зрения истории, мы еще посмотрим, что кому принадлежало.

- Способна ли Россия с украинского фронта перебросить часть своих войск в Белгородскую область, чтобы усилить там позиции? Или вряд ли это возможно из-за того, что они будут проваливаться в Донецкой и Луганской областях?

- Россия способна перебросить войска на Белгородщину, но у нее нет сил. Россияне непонятно чего вцепились в Бахмут и перемолотили там все свои резервы. Они постоянно пополняли свои войска 5-10 тысячами солдат и всех отправляли в Бахмут. Они прикрывались ЧВК Вагнер, но уже и в Вагнере заявили, что не в состоянии держаться дальше и 25-го мая отходят из города.

Да, они фактически взяли Бахмут, но интересно другое. Вагнер, являющийся штурмовым подразделением, если сможет это сделать под огневым контролем наших Вооруженных сил за городом, передаст позиции российской армии. И что они будут делать? Дальше наступать они не могут, находиться в городе, где негде спрятаться, невозможно. И сдать Бахмут они тоже не могут.

Россиянам трудно найти резервы. Резервом были, например, Дзержинская, Кантемировская, Таманская и другие дивизии. Все они перемолоты в Украине. Номинально существуют, но у них нет ни военной техники, ни полного боевого состава.

Такие дивизии, внутренние войска и Росгвардия выполняют задачи по ликвидации чрезвычайных очагов опасности в середине страны. Тем не менее, эти силы привлечены к охране оккупационной территории и занимаются прикрытием тылов фронта, с которого все бегут. Там и Росгвардия.

Где взять резервы? Кадыровцев отправить? Думаю, если кадыровцы придут в те села, где люди разговаривают хотя и на ломаном, но на украинском языке, они будут искренне удивлены. И они будут относиться к «гражданам РФ» так же, как они относились к людям в Гостомеле, Буче и Ирпене. Потому что иначе для них «нельзя».

Посмотрим, как будут разворачиваться события. Это очень интересный момент, о роли которого в исторических событиях, разворачивающихся на российских территориях, мы узнаем со временем.

- События в Белгородской области разворачиваются очень интересно. Пока нам не совсем понятно, какие там есть силы, как проводится операция и решаются определенные вопросы. Но если мы посмотрим на карту, расстояние от населенных пунктов, куда вошли российские добровольцы, до Белгорода, составляет примерно 80 километров. Возникает вопрос - а могут ли добровольческие воинские формирования дойти до Белгорода и даже взять его под контроль?

- Я не думаю, что они это сделают. У добровольцев совсем другая задача - они просто хотят продемонстрировать наличие того, что есть такое подразделение, люди, которые не слушают Путина, не смотрят телевизор, не доверят российским пропагандистам и хотят изменить Россию к лучшему. По моему мнению, они могут спокойно выйти из Белгородской области после того, как раздадут листовки и проведут там агитационные мероприятия.

Впрочем, российские добровольцы, как патриоты своего государства, после захода на свои территории будут стараться оставаться там как можно дольше и оттянуть на себя определенные силы войск РФ. Также они намерены объяснить белгородцам, что они не враги России, а лишь хотят для нее лучшей жизни. Посмотрим, насколько им это удастся. События будут разворачиваться 3-4 дня. Если добровольцы будут продвигаться так, как сейчас, думаю, они и в Белгород могут зайти.

- Является ли возможным сценарий, при котором российские добровольцы получат поддержку, например, от местных ЧВК или регионов РФ, и дойдут если не до Москвы, то соседних с российской столицей областей?

- Надо следить за ситуацией. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Российские добровольцы рискнули и будут смотреть на реакцию.

Проблема России не в горячих головах, а в отсутствии возможности объединиться и договориться. Если вспомнить историю столетней давности, русские имели поддержку Антанты, было оружие, рядовые, которые во время Гражданской войны 1917-1922 годов понимали, что надо освобождать государство от большевиков, но Колчак, Юденич, Деникин, Врангель тянули на себя инициативу и, в конце концов, получили то, что получили.

- Если мы предположим, что кроме Белгородщины в России может появиться 2 или 3 горячие точки, каким образом это повлияет на войну против Украины?

- Я думаю, что при таком развитии событий России будет не до нашей войны. Ситуация в Белгородщине - один из способов, чтобы отвлечь Россию на внутренние проблемы, и мы об этом давно говорили. Когда в России начнется пожар внутренних проблем и их нужно будет тушить, Москве будет точно не до захватнических войн в других государствах – тогда посыпятся все ее анклавы, среди которых Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и другие образования.

- Есть ли реальные шансы на подобное развитие событий?

- Безусловно. Это как раз и является целью всех этих движений.

- Как будет реагировать Россия?

- Россия ничего не может сделать, потому что она не была готова к подобному развитию событий. Даже когда российские войска заходили в Украину, у Москвы не было плана Б. У нее был только план А, который предусматривал захват Киева, уничтожение правительства, Верховной Рады и использование марионеток для контроля над Украиной.

Украина, по ее задумкам, должна была превратиться в Беларусь, но с более жестким правлением. Однако россияне столкнулись с жестким сопротивлением украинского народа. Народ победить невозможно, а Украина – не Россия. Я надеюсь, что ребятам, которые сейчас в России пытаются предпринимать определенные действия, удастся осуществить свои планы.

- Виктор, если подытоживать наш разговор, 3-4 дня – это максимальный срок, за который российские добровольцы могут сделать определенные шаги в Белгородской области и добиться успехов? Больше времени уже не будет?

- Во-первых, больше времени уже не будет.

Во-вторых, есть вопросы логистики, боеприпасов и другие моменты.

Впрочем, они могут развернуть партизанскую борьбу и идти рейдами, как Ковпак – от Путивля до Карпат. Они могут так же в лесах организовать партизанский отряд.

Я считаю, им проще отойти на территорию Украины, переформатироваться, накопить силы и повторить свои действия, но уже в другом регионе. И действовать так, пока не почувствуют, что люди поднимаются на поддержку. Посмотрим. Может, все пойдет так, как они хотят.

- Рейд начался не только в Белгородской, но и в Брянской области. Но мы увидели активные действия только на Белгородщине. Что происходит в Брянщине?

- Брянщина - это отдельная история. Там нет открытого фронта и они очень боятся, что к ним перекинется война. В Брянской области пытаются формировать отряды, которые прикрыли бы границы. Это делается для того, чтобы там не повторилась ситуация, которая произошла на Белгородщине.

Российским добровольцам повезло, что у Белгородщины неадекватный губернатор, который не понимает, что делать, куда бежать и как это все организовывать. И поэтому именно в Белгородской области происходят определенные события.

- Могут ли события в Белгородской области стать триггером подъема партизанских движений в России?

- Мое личное мнение - нет.

- Пока не будет раскола «элит» - сдвигов не будет?

- Да, сдвигов не будет до момента, пока «элиты» не решат, на кого поставить

- Долго ждать перемен?

- Не знаю, мое убеждение базируется на том, что Россию очень трудно поднять.

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