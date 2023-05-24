Белорусские предприятия продолжают работать на склад 2 24.05.2023, 10:37

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Потерян даже российский рынок сбыта.

Запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий Беларуси на 1 мая, даже по официальным данным Белстата, достигли 9,2 млрд рублей против 7,4 млрд рублей годом ранее.

Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства по итогам января–апреля 2023 года составило 76,9% против 66,8% в прошлом году. В стоимостном выражении прирост запасов составил 24%, сообщает телеграм-канал «Нашы грошы».

В среднем по стране складских запасов хватает на три дня производства. Но на складах Гродненщины и Минска лежит месячный объем производства, на Брестчине и того более – там запасы составляют 113%.

Любой запас – это застывшие деньги, которые еще нужно получить, реализовав товар. Здесь важнейшая динамика показателя: она говорит о том, что запасы растут в большинстве областей, а значит с продажами по-прежнему все не очень хорошо.

Эксперты объясняют рост запасов ухудшением конъюнктуры на ключевом рынке сбыта – в России. На фоне расширения ограничительных мер в отношении российской экономики, она сама испытывает все возрастающие трудности, в том числе в части логистики. А сейчас логистические пути для российских и белорусских производителей на рынки третьих стран фактически одни и те же.

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