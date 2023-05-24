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Известный музыкант Петр Клюев исполняет песню на стихи Павла Белоуса

  • 24.05.2023, 11:01
Известный музыкант Петр Клюев исполняет песню на стихи Павла Белоуса
Петр Клюев
Фото: Charter97.org

В ней можно услышать и голос самого политзаключенного.

Известный белорусский музыкант Петр Клюев опубликовал песню, написанную на стихи политзаключенного Павла Белоуса, записанную в 2016 году.

«Нет слов... Паша Белоус, человек, который на 1000% приложил руку к национальному возрождению, получил 13 лет лишения свободы...

Еще в 2016 году мы записали песню на его стих: «Люблю ці кахаю». Для меня честь исполнять эту песню. А теперь вы можете услышать голос Паши под псевдонимом Bumitlum», — написал Петр Клюев.

Напомним, основателя магазина Symbal.by, лауреата премии «Хартии-97» за 2017 год, политзаключенного Павла Белоуса приговорили к 13 годам лишения свободы.

Политзаключенного обвинили в «измене государству».

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