Известный музыкант Петр Клюев исполняет песню на стихи Павла Белоуса
- 24.05.2023, 11:01
В ней можно услышать и голос самого политзаключенного.
Известный белорусский музыкант Петр Клюев опубликовал песню, написанную на стихи политзаключенного Павла Белоуса, записанную в 2016 году.
«Нет слов... Паша Белоус, человек, который на 1000% приложил руку к национальному возрождению, получил 13 лет лишения свободы...
Еще в 2016 году мы записали песню на его стих: «Люблю ці кахаю». Для меня честь исполнять эту песню. А теперь вы можете услышать голос Паши под псевдонимом Bumitlum», — написал Петр Клюев.
Напомним, основателя магазина Symbal.by, лауреата премии «Хартии-97» за 2017 год, политзаключенного Павла Белоуса приговорили к 13 годам лишения свободы.
Политзаключенного обвинили в «измене государству».