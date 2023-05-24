Кремль отказался «замораживать» войну в Украине 2 24.05.2023, 10:44

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Песков озвучил, какими методами будет действовать РФ.

Россия выступает против заморозки войны в Украине и намерена добиться своих целей военным или другим доступным способом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает The Moscow Times.

«Россия рассматривает возможность только завершения «специальной военной операции»: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством «специальной военной операции», или иными доступными средствами», — сказал в интервью ТАСС Песков.

По его словам, говорить о мирном урегулировании конфликта между Москвой и Киевом преждевременно. «Пока предпосылок для мирного урегулирования нет, очевидно», — подчеркнул он. Он также добавил, что со стороны властей Украины «какие-либо переговоры с РФ запрещены».

В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к обсуждению любого мирного плана, который не предусматривает заморозку конфликта с Россией или сдачу территорией.

Любая попытка заморозить или затянуть конфликт приведет лишь к «незаконченной войне, тлеющей в сердце Европы, и постоянной эрозии основ глобальной безопасности», говорил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Против заморозки выступают и европейские лидеры. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о готовности Украины к мирному разрешению конфликта, но не на условиях Москвы. «Россия должна вывести войска, по-другому не получится», — подчеркнул Шольц. Премьер Великобритании Риши Сунак назвал в корне неправильными любые мирные планы, которые не предусматривают возврат Киеву потерянных им территорий.

США также выступили против любых попыток «затягивания времени». «Мир не должен быть одурачен тактической уловкой России, которую поддерживает Китай или любая другая страна, чтобы заморозить войну на своих условиях», — говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

Однако, как писало Politico со ссылкой на информированные источники, США не исключают варианта, при котором конфликт в Украине растянется на много лет или даже десятилетий, и станет похож на ситуацию на Корейском полуострове. В этом случае могут быть согласованы линии разграничения, которые Украина и Россия согласятся не пересекать, но они не обязательно будут официальными границами, уточняли источники.

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