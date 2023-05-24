Ученые раскрыли одну из загадок Юпитера 24.05.2023, 11:17

Фото: NASA

Она касается цвета планеты.

Международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Astronomy новое исследование, которое было посвящено изучению Юпитера и в частности странному изменению цвета его полос, видимых в верхних слоях атмосферы. Почему эти полосы меняют цвет долгое время оставалось загадкой, но ученые считают, что наконец-то нашли ответ, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Юпитер можно назвать красивой и красочной планетой, благодаря полосам разного цвета и атмосферным вихрям, которые видны в его атмосфере. Собственно, это одна их важных особенностей планеты, которая отличает Юпитер от других планет Солнечной системы. Все эти полосы и вихри создаются благодаря сложным процессам в атмосфере планеты, которые могут приводить также к изменению цвета полос, считают ученые. Эти изменения в атмосфере происходят примерно на глубине в 50 км и скорее всего связаны с действием магнитного поля Юпитера.

Красочные полосы на Юпитере огибают экватор вдоль линий широты. Там возникают темные и светлые пояса, а также можно увидеть, как вокруг них двигаются облака, переносимые необычайно сильными восточными и западными ветрами, говорится в исследовании. Рядом с экватором ветер дует на восток, но севернее или южнее, ветер начинает дуть на запад. Но еще дальше на севере или на юге, ветры снова дуют в восточном направлении. Но через каждые 4 или 5 лет все меняется, в том числе и цвет опоясывающих Юпитер полос. Но почему так происходит, оставалось загадкой.

В то же время Юпитер имеет очень сильное магнитное поле, которое примерно в 20 тысяч раз мощнее, чем у Земли. Используя данные космического аппарата «Юнона» ученые несколько лет изучали это магнитное поле и получили представление о том, как оно меняется.

По словам ученых, они заметили волнообразные колебания в магнитном поле Юпитера и когда рассчитали их периодичность, то она соответствовала периодам, которые можно увидеть в инфракрасном излучении Юпитера. Это излучение показывает движение атмосферных потоков. Поэтому скорее всего причиной изменения цвета полос на Юпитере могут быть атмосферные волны, которые питает магнитное поле планеты.

Пока что ученые точно не знают, как именно колебания магнитного поля вызывают наблюдаемые инфракрасные изменения в атмосфере Юпитера, но это указывает на очень сложные процессы в атмосфере планеты.