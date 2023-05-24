Пригожин назвал дату выхода «вагнеровцев» из Бахмута

Пригожин назвал дату выхода «вагнеровцев» из Бахмута4
- 24.05.2023, 11:47
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Он витиевато прокомментировал причины отхода.
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его подразделения с 1 июня начнут выходить из Бахмута.
Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандисту Константину Долгову.
«ЧВК «Вагнер» выходит организованно, плавно, спокойно из Артемовска (Бахмута – ред.). До 1-го числа мы передаем позиции и 1 июня, погрешность до 10 дней, мы выходим из Артемовска, и дальше Артемовск становится ответственностью Министерства обороны РФ», - заявил Пригожин.
Он витиевато прокомментировал причины отхода.
«Вагнеровцы» вынуждены выйти, чтобы переформатировать, изменить определенные свои управленческие вещи, дооборудовать, довооружиться», - рассказал Пригожин.
Также он вновь похвастался «взятием» Бахмута.
«Мы нарисовали четкие административные границы города и полностью прошли и вычистили весь город, и поэтому ЧВК «Вагнер» выполнила свою задачу по взятию Артемовска», - заявил главарь «вагнеровцев».
Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия продолжает оборонительную операцию и имеет успехи на флангах от Бахмута.