Три офицера и 25 солдат 110-й бригады армии РФ организованно сдались в плен возле Авдеевки 12 24.05.2023, 12:15

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Их отряд был разгромлен 59-й мотопехотной бригадой ВСУ.

28 российских оккупантов из 110-й бригады армии РФ сдались в плен украинским военным вблизи Авдеевки.

Среди них три офицера. Самый старший по званию – капитан. Видеообращение, в котором захватчики объясняют свое решение плохим вещевым обеспечением, отсутствием оружия и боеприпасов, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Просто потрясающее выступление! 28 пленных российских военнослужащих специального штурмового отряда 110-й бригады ВС РФ записали обращение к Путину с жалобами на российское военное командование. Обращение зачитали их командиры. Россияне сдались вместе с тремя офицерами, старший по званию – капитан. Отряд «Шторм» 110-й бригады был разгромлен 21 мая 59-й мотопехотной бригадой ВСУ в районе Авдеевки, все выжившие в бою организованно сдались в плен», - пишет в комментарии к видео Бутусов.

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