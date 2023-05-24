Как ракеты Storm Shadow могут переломить ход войны в Украине 24.05.2023, 12:21

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Ключевыми являются четыре фактора.

Дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные украинским войскам правительством Великобритании, могут стать одним из решающих факторов на поле боя. Переломить ход войны они могут благодаря четырем ключевым характеристикам: дальности, точности, незаметности вражеской ПВО и мобильности.

В сочетании с некоторыми другими западными средствами поражения, появившимися на вооружении ВСУ, эти ракеты значительно расширяют возможности сил обороны в поражении вражеских войск, техники, вооружений и складов. О преимуществах Storm Shadow и о том, как они повлияют на ситуацию на поле боя, рассказали на медийной площадке Сил обороны Украины Military Media Center.

Крайне важной характеристикой ракет Storm Shadow, открывающей новые возможности для украинских воинов, является их дальность.

По данным производителя, операционная дальность базовой версии ракеты стартует от 250 км. Следовательно, Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили возможности для поражения врага на всех оккупированных территориях нашего государства, включая Крым. Ведь расстояние от освобожденного Херсона до Севастополя по прямой составляет 237 км, от Запорожья до Керчи – 295 км, а от Краматорска до Луганска – всего 128 км.

При этом Storm Shadow обладают еще одной важной характеристикой: они незаметны для российской ПВО.

Эти стелс-ракеты могут лететь на малых высотах: 40-60 м. Они способны повторять рельеф местности, благодаря чему становятся малозаметными даже для глубоко эшелонированной противовоздушной обороны войск РФ.

В то же время Storm Shadow обладают поразительной точностью.

Ракета программируется перед боевым вылетом. Запускается же по принципу «выстрелил и забыл». Storm Shadow имеет современную систему наведения, состоящую из инерциальной и GPS навигации, а также системы распознавания рельефа местности. Когда ракета подлетает к заданной цели, в ней включается головка самонаведения, которая идентифицирует заложенную в память цель.

Вдобавок для Storm Shadow характерна высокая мобильность.

Воздушные платформы, с которых производится запуск этих ракет, в разы превосходят по мобильности наземные ракетные системы.

«Storm Shadow, вместе с противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM и планирующими бомбами JDAM-ER, значительно расширяют возможности Сил обороны в нанесении ощутимого поражения военному потенциалу противника», – резюмировали украинские военные.

Напомним, 11 мая в Минобороны Британии официально подтвердили предоставление Украине ракет Storm Shadow. Дальность этих ракет достигает 560 км.

Интересно, что уже 12 мая в ранее недостижимом для ВСУ Луганске прогремели три взрыва: загорелась рембаза на машиностроительном заводе. В течение следующих дней в этом временно оккупированном облцентре было уничтожено еще несколько мест расположения захватчиков и их складов.

А 21 мая стало известно, что ВСУ поразили крылатой ракетой Storm Shadow передовой командный пункт российской армии под Мариуполем Донецкой области.

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