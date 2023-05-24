«Приорбанк» призвал белорусов снять валюту до 1 июня 2 24.05.2023, 12:25

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Иначе будет поздно.

Белорусский «Приорбанк» сообщил, что с 1 июня меняет условия обслуживания виртуальных карточек в долларах и евро.

В частности, с 1 июня не будет предоставляться услуга снятия наличных денег с виртуальных карточек в долларах и евро в устройствах и кассах как «Приорбанка», так и других банков.

Тем, кто планировал использовать остаток на виртуальной карточке в долларах и евро для расчетов и платежей, в банке советуют оформить заявку в Prior Online до 1 июня и получить наличные в выбранное время до конца июня, или снять наличные в отделении банка до 1 июня.

Австрийский Raiffeisen Bank, которому принадлежит «Приорбанк», с 31 июля прекращает корреспондентские отношения с рядом белорусских банков.

RBI оставался последним банком, который сотрудничал с белорусскими банками для перевода средств между Европой и Беларусью. Ранее Raiffeisen Bank International приостановил свою деятельность в России. Кроме того, в эти дни стало известно, что австрийская группа сокращает корреспондентские отношения с банками стран СНГ.

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