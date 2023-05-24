Военный эксперт: РФ потеряла за год весь профессиональный состав артиллерийских расчетов 24.05.2023, 12:37

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ВСУ превосходят оккупантов в артиллерийских дуэлях и более эффективно ведут контрбатарейную борьбу.

Весьма примечательно, что в сегодняшнем сообщении от Генштаба ВСУ значатся уничтоженными 21 единица российской ствольной артиллерии и 5 РСЗО, пишет в своем телеграм-канале известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

За неполный май уничтожено было рекордное количество российской артиллерии - 418 единиц! В свою очередь, очень низкий показатель РСЗО - 26.

Стоит отметить, что критический дисбаланс по штатной комплектации реактивной артиллерией российских подразделений возник ещё в прошлом году. Сейчас комплектация может составлять 30% и даже 10% от штатной!

Фактически, за 2022-й и 2023-й российские оккупационные войска потеряли невосполнимое количество РСЗО.

В свою очередь, рекордные показатели уничтоженной ствольной артиллерии РОВ говорят о растущем превосходстве СОУ в артиллерийских дуэлях и более эффективной контрбатарейной борьбе. Это обусловлено не только преимуществом артиллерийских комплексов СОУ над РОВ, но и опытом расчётов.

Российские оккупационные войска потеряли за год войны практически весь профессиональный состав артиллерийских расчётов и те, которые сейчас поставляются в зону БД, не имеют достаточного опыта. Опыт играет не менее важную роль, нежели превосходство оружия над противником.

Но есть ещё один очень важный момент. РОВ всё больше комплектуются буксируемой ствольной артиллерией. Компонента САУ в российских войсках не восполняется в необходимом объёме и это так же влияет на эффективность артиллерийских подразделений противника.

Демилитаризация.

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