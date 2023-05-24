Офицер ЦАХАЛа: Генерал Лапин приехал снимать «индийское кино» 24.05.2023, 12:40

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Игаль Левин

Какие выводы сделают россияне из рейда добровольцев в Белгородскую область?

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин, который защищает Украину с оружием в руках, прокомментировал для сайта Charter97.org рейд российских добровольцев в Белгородскую область.

— Все идет по нарастающей. Вспомните первый рейд «Русского добровольческого корпуса», а теперь у них были танки и броневики, а заход был вглубь России, не просто в какое-то село. Дальше будет еще больше рейдов русских добровольцев, я в этом уверен. Они подчеркивают, что они этнически русские, они не берут неграждан РФ в свое подразделение, поэтому, думаю, более корректно называть их русскими добровольцами.

— Почему Путин промолчал о боях на территории РФ?

— А что он скажет? Войны ведь нет, значит нечего говорить. Тем более, что знают об эти «грайворонах», всех этих названиях москвичи или жители Питера. Думаю, они никогда не слышали об этих городах. На «окраинах империи» что-то там происходит, им плевать.

— Россияне были вынуждены перебрасывать свои боевые части с фронта. РФ настолько демилитаризована, что им не хватает военных и техники, чтобы локализовать заход небольшой группы?

— Известно, что все боеспособные части они используют на войне в Украине. Поэтому любое давление в других точках очень выгодно для Киева, потому что вынуждает РФ перебрасывать свои боевые подразделение.

Если бы в Украине воевало 30% российских войск, то на другие участки еще остается больше половины, а так людей нет. Если у них появляются другие горячие участки, то приходится перебрасывать подразделения, которые могли бы воевать на территории Украины.

— Сделают ли россияне выводы из этой операции?

— Сделают выводы, дадут еще 10 миллиардов рублей, построят новые «зубы дракона», которые техника обходит. Любые укрепления у них — просто бутафория.

Приехал генерал Лапин и сам лично снимал «индийское кино». Поэтому все их выводы — «новое кино» и разграбление очередных миллионов или миллиардов.

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