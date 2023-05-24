Командиры ВСУ замыкают «Бахмутский котел» для россиян 24.05.2023, 12:54

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Военный эксперт раскрыл подробности блицоперации.

Командиры ВСУ мастерски реализовали операцию по «Бахмутскому котлу» в злополучном для оккупантов районе и теперь «берут» врага в полукольцо за счет преимущества контроля над высотами в районе «Самолет».

Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан, комментируя ситуацию в Бахмуте в эфире программы «Аргумент». По его словам, ранее украинская армия не могла двигаться по открытом местности в Бахмутском районе из-за плохих погодных условий: «Мы удерживали в Бахмуте оптимальный вариант - держались за укрепрайоны и в зависимости от того, как разрушали россияне Бахмут, отходили настолько, насколько возможно. Сейчас отошли на юго-запад, район «Самолет». Это как раз та трасса с Константиновки, дорога «жизни», которую россияне за зиму блокировали», - уточнил Свитан.

Теперь нашим войскам удалось отогнать россиян от этой развязки: пока что ВСУ успешно удерживают высоты в «Самолете» и постепенно, с учетом сухой погоды, начинают на тяжелой технике реализовать оперативное окружение оккупантов в Бахмуте, указал эксперт.

Свитан считает, что полностью брать Бахмут в окружение нет смысла. Речь, скорее, идет о полукольце, которое включает в себя часть высот района «Самолет». Соответствующую операцию блестяще реализовало украинское командование, далее дело за малым - ликвидировать силы РФ в самом городе, считает эксперт.

«Оперативное окружение. Такая «полуподкова» вокруг Бахмута, высот. Вот как раз укрепрайон «Самолет» является и частью Бахмута, и частью этих высот. Потому мы контролируем высоты и выходим на их полный контроль в «полуподкове» Бахмута. Дальше мы будем уничтожать всех тех, кто в Бахмуте останется. Очень хороший план. Он был мастерски выполнен оперативным руководством ВСУ. Сейчас идем к завершению этого плана», - указал он.

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