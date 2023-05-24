Путин бредит 1 Альфред Кох

24.05.2023, 12:51

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Альфред Кох

По логике Кремля, Россию придется отдать Китаю.

Прошел один год и восемьдесят восемь дней войны. Под Бахмутом за сутки обстановка не изменилась, а вот чуть южнее Торецка карты ISW показывают, что ВСУ на пару километров продвинулись вперед, вплотную приблизившись к деревне Новоселовка.

В целом обстановка на фронте стабильная и все комментарии сегодня крутятся вокруг «ДРГ» в Белгородской области.

Храбрый путинский генерал Лапин самолично водил своих воинов в атаку на ДРГ и кричал: «Быстро-быстро, за Родину!» Что это значит, я так и не понял: в этом генеральском новоязе отсутствовало сказуемое. Это часто случается у людей с IQ ниже 70: у них все время в предложениях отсутствуют либо подлежащие, либо сказуемые. И понять их бывает совершенно невозможно.

Вот что он имел в виду в данном случае? Быстро-быстро беги за Родину? Быстро-быстро стой за Родину? Быстро-быстро умри за Родину? Быстро-быстро снимай штаны? Лапин, что: «быстро-быстро"?! Ты чего удумал, пакостник? Люди же кругом! Как не стыдно! Днем, на улице… «Быстро-быстро» ему подавай…

Впрочем сами представители «ДРГ» говорят, что у них никаких потерь нет, они свободно передвигаются по российской территории и очень даже вольготно себя чувствуют.

Что меня сегодня заинтересовало, так это визит Зорькина к Путину. На видео восьмидесятилетний (!) председатель КС смотрелся так себе, но, видимо, его держат на работе лишь для того, чтобы на его фоне Путин смотрелся бравым молодцом.

Зорькин притащил с собой французскую карту времен Людовика XIV (вторая половина 17-го века) и торжественно объявил, что на этой карте нет никакой Украины! Путин тут же воспользовался этим пасом, немедленно обрадовал нас знанием школьного курса российской истории и с видом нобелевского лауреата сообщил, «что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства».

Дальше он рассказал свою знаменитую доктрину про Ленина - создателя Украины, но это уже не так интересно, по сравнению с новаторской идеей о том, что оказывается «земли просятся в состав» каких-либо государств.

Вот я силюсь представить себе как это земля просится в состав Московского царства и не могу. У нее нет рта, чтобы прокричать эту просьбу, у нее нет рук, чтобы написать челобитную. У нее нет даже чела, чтобы им бить. Как же она попросилась-то?

А может быть это не она, а люди, которые на ней живут попросились? А раз так, то, наверное, они для этого организовались в какое-то сообщество? А как называется сообщество, которое объединяется на определенной территории и может само решить в какое государство ему проситься? (И если оно решит просится, то уж никто ему помешать не сможет!) Сдается мне, что такое сообщество называется «государство».

И такое государство в то время было. И называлось оно - Гетманщина. И оно было субъектом международных отношений. И имело дипломатическое признание и дипломатические отношения с Крымским ханством, Османской империей, Речью Посполитой (!), Молдавским княжеством, Московским царством (!), Княжеством Трансильвания, Королевством Швеция, Маркграфством Бранденбург и герцогством Пруссия, Княжеством Валахия, Венецианской республикой, Священной Римской Империей и Герцогством Бавария. По-моему, достаточно.

Но пусть! Пусть Украины не было! Что это меняет? Теперь-то она есть! Что это за аргумент: 350 лет назад этого государства не было, значит его не должно быть и сейчас? Это в каком дурдоме учат такой логике? В ЛГУ? 350 лет назад не было Германии, Италии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Пакистана, Мексики, Бразилии и вообще - почти всех государств Латинской Америки, ЮАР и почти всех государств Африки…

Почему этот идиотский аргумент у Путина работает только для Украины, но не работает, например, для Израиля? Ирака? Сирии? Иордании? Саудовской Аравии?

Пусть бы Зорькин принес ему карту 17 века и пальчиком тыкая в Северную Америку глубокомысленно произнес: «Нет никаких Соединенных Штатов Америки! Смотрите: нет! Это земли Франции, Испании и Британии!» И пусть бы Путин подтвердил: «Да, мол, 250 лет назад кучка смутьянов подняла на этой территории сепаратистский мятеж против законного государя, это был форменный государственный переворот и мы его до сих пор не признаем!"

Но нет! Что-то Путин не спешит проводить СВО, чтобы вернуть Аляску и Форт-Росс. Что-то он не называет правительство США хунтой, засевшей в Вашингтоне. А чего так? Как-то не по-пацански.

Вот вы, Владимир Владимирович, вечно жалуетесь на то, что Запад использует двойные стандарты. Ну, так покажите нам пример единого стандарта! Нападите на США! Ок, если кишка тонка, то нападите на Финляндию! Ее вы тоже не найдете на картах 17 века. (Ее, кстати, уж точно Ленин создал). Что мешает? Очко не железное? То то же…

Я даже больше скажу: если посмотреть на карту самого Московского царства 17 века, то там в его составе нет Хабаровского и Приморского краев, а граница с Китаем на Дальнем Востоке проходит по Амуру, а не по Уссури. Там нет Северного Кавказа и Краснодарского края. Там вся территория вокруг Финского залива принадлежит Швеции и нет никакого Петербурга, зато на его месте стоит шведская крепость Ниеншанц.

По Китаю мы уже поняли: вы все вернете Си Цзиньпину. А по остальным территориям будете ли вы так же щедры? Теряюсь в догадках. Может ли Швеция надеяться получить обратно свои земли? И с Восточной Пруссией хотелось бы пояснений, и с Курильскими островами - тоже…

Путин бредит. Он завел страну в тупик. Он живет в каком-то своем вымышленном мире диких и вульгарных анекдотов, которые в его представлении являются исторической наукой. Он весь соткан из обмана, а еще больше - из самообмана. Так не может продолжаться долго. Он превратился в посмешище. И все его окружение - тем более. Достаточно почитать твиты Медведева или речи Патрушева, чтобы в этом убедиться.

Поэтому: дело наше - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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