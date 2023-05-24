«Шойгу — на мыло»: Пригожин озвучил свой план по войне с Украиной 1 24.05.2023, 13:10

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сергей шойгу

Главарь ЧВК «Вагнер» констатировал близость поражения РФ.

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал программное интервью, в котором констатировал риск поражения в войне с Украиной и изложил свой план, как этого не допустить, пишет The Moscow Times.

Российская армия при министре обороны Сергее Шойгу деградировала до такой степени, что в результате войны с Украиной «мы можем про…ть Россию», считает Пригожин. Виной всему, по его словам, выстроенная Шойгу в армии «система лизоблюдства» и успешная реформа украинской армии.

По мнению Пригожина, спасти ситуацию может смена руководства Минобороны на дружественных ему военных и реформирование армии на базе незаконного с точки зрения действующего законодательства «Вагнера».

«Путина — слушаюсь, Шойгу — на мыло», — резюмировал свое «политическое кредо» Пригожин.

На пост главы Минобороны Пригожин предложил назначить отправленного недавно в отставку с поста заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева. Начальника Генштаба Валерия Герасимова, по мнению Пригожина, следует заменить на экс-командующего Объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, ранее сдавшего украинцам Херсон. Оба недавно фактически присоединились к боевикам «Вагнера».

При этом Пригожин сообщил, что в «Вагнере» воюют 6000 человек, которые успешно «могут командовать ротой», намекнув на возможность создать новую российскую армию на базе своей ЧВК. Он не уточнил, сколько бойцов сейчас в его распоряжении, но заявил, что на пике численность группировки в Украине достигала 50 000 человек. При этом примерно столько же заключенных, по словам Пригожина, в прошлом году завербовали в «Вагнер». Около 10 000 из них погибли, а остальные, получив помилование президента, вернулись домой.

Пригожин спрогнозировал, что результатом войны в Украине будут «сотни тысяч жертв» и призвал ввести в России военное положение, смертную казнь, запустить новую мобилизацию, перевести экономику на военные рельсы и «несколько лет пожить в образе Северной Кореи».

При этом Пригожин выступил против применения Россией ядерного оружия против Украины, сравнив такой шаг с попыткой зарубить топором соседа, который дал тебе в морду.

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