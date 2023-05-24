Атака на разведывательный корабль «Иван Хурс»: России будет больно Александр Коваленко

24.05.2023, 13:37

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Александр Коваленко

Российский флот насчитывает всего два таких судна.

Российские пропагандистские ресурсы пишут про атаку на разведывательный корабль «Иван Хурс».

Иван Хурс относится к разведывательным кораблям проекта 18280, созданного уже в бытность такого образования как Российская Федерация. То есть, он относится к «современным» кораблям.

В задачи кораблей этого проекта входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.

Самое интересное то, что за 20 лет существования проекта было построено всего 2 корабля.

То есть, помимо «Ивана Хурса» в составе российского флота есть всего лишь еще один корабль проекта 18280, что делает потерю данной единицы в линейке проекта весьма болезненной для ВМФ РФ.

Именно поэтому с особым нетерпением ждем официальных подтверждений случившегося.

В конце-то концов на борту корабля просто мог возникнуть пожар из-за несоблюдения техники безопасности, а его автоматически списали на некое враждебное воздействие со стороны Украины. Ведь корабль хоть и новый, но весьма дефективный. Не зря же их всего 2 построили за 20 лет.

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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