Минчанин вскрыл швы в новостройке и очень удивился 9 24.05.2023, 13:43

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Строители оставили скрытые «сюрпризы».

Каждые полгода Минск прирастает несколькими многоэтажными домами. Счастливые дольщики, получившие, наконец, ключи, начинают спешно делать ремонты (надо же поскорее заселиться), не обращая зачастую внимания на скрытые «сюрпризы», оставленные строителями. Одним из сомнительных «презентов» с общественностью поделился хозяин квартиры в «Минск-Мире», пишет «Онлайн».

Начав делать ремонт, молодой человек решил не «гнать» штукатурку, а посмотреть, что же скрывается за швами, возникающими на стыке разнородных материалов (например, газосиликатной перегородки и бетонной колонны/межэтажного перекрытия). А там…

— Решил, что надо проверить, как сделана зашивка между блоками и монолитом, ведь это влияет на шумоизоляцию. Получилось так: строители запихивают туда минвату кое-как: после того, как я все уплотнил, шов оказался закрыт только наполовину, в некоторых местах минваты вообще может не быть. При этом за сеткой ничего не видно. Поэтому лучше всего эту сетку снять и запенить-замазать как положено, — советует автор ролика.

Случай из новостройки журналисты попросили прокомментировать независимого эксперта по стройнадзору Андрея Туника.

— Косяки встречаются у всех застройщиков, ведь свою роль играет человеческий фактор: рабочие схалтурили, свой технадзор не проверил как следует — и вот результат. У одних девелоперов проблемных моментов больше, у других — меньше, но перепроверять качество строительства и отделки стоит всем дольщикам.

Что касается данного видео, то автор ролика абсолютно прав: работы выполнены неудовлетворительно, и это в итоге скажется на звуко- и теплоизоляции. К слову, такой косяк встречается довольно часто, поэтому я бы советовал всем собственникам, у которых есть такая возможность, расшить швы и посмотреть, что же там, за сектой, происходит. При необходимости — заложить в промежутки дополнительную минвату, уплотнить ее как следует.

Верхний же шов, который идет между газосиликатом и перекрытием, я бы рекомендовал запенивать, так как монтажная пена — менее гигроскопичный материал (паклю, пропитанную в «цементном молоке» сейчас уже практически не используют). Когда вы сами доработаете швы, доведя их до идеала, снова зашейте места стыка разнородных материалов фасадной сеткой (как это и было сделано силами застройщика — тут все правильно), дабы в последующем избежать появления трещин, — рекомендует специалист.

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