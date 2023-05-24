Жители Белгорода в шоке из-за наступления российских добровольцев 3 24.05.2023, 13:44

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В городе сомневаются, что они еще являются частью России.

22 мая власти Белгородской области заявили, что в регион вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Ответственность за вторжение взяли на себя формирования легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус», которые воюют на стороне Украины. Украинские военные, по данным источника The New York Times, не принимали участия в операции.

Около суток в области действовал режим контртеррористической операции — то есть сотрудники спецслужб получили право без решения суда входить в любые помещения, ограничивать связь и переселять людей.

В ночь на 24 мая массовую атаку по Белгородской области нанесли уже беспилотники. По его словам, с большей частью дронов справились ПВО, однако остались повреждения в Белгороде и в других районах.

Местные жители рассказывают, что 22 мая отчетливо слышали звуки боя. «В самом Белгороде диверсантов мы, конечно, не видели, но были громкие «бахи» и «бубухи», — рассказывает The Moscow Times жительница города. По ее словам, взрывы в городе слышат достаточно часто, и к ним большинство уже привыкли, хотя в этот день они были громче обычного.

«На взрывы как таковые никто уже не обратил бы внимания, но новость о диверсантах воспринималась как шок: какие-то неизвестные люди зашли в регион, и их несколько. У меня на работе очень многие были в шоке, незваисимо от взглядов — оппозиционные они или нет, люди просто испугались».

Однако планов на будущее из-за вторжения в регион белгородчане, опрошенные The Moscow Times, не изменили. Несколько человек рассказали, что не считают случившееся причиной для переезда и в целом чем-то важным. «Режим контртеррористической операции очень быстро закончился и на жизни обычных граждан не успел повлиять, разве что я знаю одного бюджетника, которого отпустили с работы, — рассказывает местная жительница. — На улицах и в магазинах все то же самое. И в целом никто из моих знакомых не отменял из-за этого планов. Все думали о таком сценарии — что тут могут начаться бои — с первых дней войны, и те, кто хотели, постепенно за это время уехали». Для остальных, говорит она, решение остаться — уже обдуманное.

Осенью прошлого года, по данным агентства «Циан», спрос на квартиры в новостройках Белгорода упал почти в два раза, существенно сильнее, чем в среднем по России. Местные риелторы связывали обвал на рынке с участившимися обстрелами Белгородской области и прогнозировали дальнейшее падение цен.

При этом, добавляет местная жительница, у горожан нарастает раздражение и недовольство властью. «В целом настроение в регионе меняется медленно и постепенно на позицию: «Почему Россия нас не защищает? Мы уже не ее часть уже что ли?», — говорит белгородчанка. — И по поводу диверсантов, мне кажется, что это ничем хорошим не закончится. Я не хочу, чтобы у Белгорода была судьба Мариуполя или Донецка, чтобы он стал какой-то ничейной территорией, где постоянно идут бои».

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