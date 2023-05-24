Лед тронулся 3 Виктория Зубкова, planeta.press

24.05.2023, 13:56

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В ООН заговорили о реформировании парализованного Россией Совбеза.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на пресс-конференции в Хиросиме, где завершился саммит G7, заявил, что настало время реформировать Совет Безопасности и Бреттон-Вудские институты, чтобы привести их в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира».

Гутерриш говорил об этом еще в апреле. Выступая на заседании СБ, он заявил, что большинство стран ООН признают необходимость реформы Совбеза.

«Страны-члены в числе первых выступают за преобразование межправительственных органов с тем, чтобы отвечали меняющимся требованиям. Большинство признает, что реформы, отражающие нынешнюю геополитическую реальность, пошли бы на пользу Совету Безопасности», — отметил генсек.

Во время визита в Киев он признал, что «Совет безопасности не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить и закончить эту войну». По словам Гутерриша, «это вызывает огромное разочарование и гнев».

Кроме того, на саммите G7 к реформам призвал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«[ООН] не отражает реалии дня сегодняшнего. Организации, основанные в XX веке, не отражают действительность века XXI. Вот почему необходимо реформировать такие большие институты, как ООН», — отметил он.

По мнению Нарендра Моди, ООН следует «стать голосом глобального Юга». В ином случае она рискует «остаться лишь говорильней», предупредил индийский премьер.

Ранее в апреле к реформе Совбеза ООН призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: «Нынешний порядок, который заключает судьбу человечества в ловушку между пятью странами, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием».

Совет Безопасности — постоянно действующий орган ООН, на который, в соответствии со ст. 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он относится к числу шести «главных органов» ООН. В состав СБ входят 15 государств-членов — 5 постоянных (РФ, США, КНР, Великобритания, Франция) и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос, постоянные члены имеют «право вето». Председатели СБ сменяются ежемесячно согласно списку его государств-членов, расположенных по алфавиту английских названий. По иронии судьбы, с 1 апреля Россия на месяц возглавила Совет безопасности ООН — это если бы Совбез возглавили бы камбоджийский Пол Пот или иракский Саддам Хуссейн.

Несовершенство системы международной безопасности состоит в том, что чрезвычайные полномочия в рамках Совбеза ООН имеет Россия — государство, которое не считается с международным правом и развязало самую большую после 1945 года войну в Европе.

Еще 20 февраля 2022 года премьер-министр Великобритании в интервью BBC предупредил, что РФ планирует наиболее масштабную войну в Европе с 1945-го.

По его словам, британская разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, окружив украинскую столицу. Борис Джонсон заявил, что любой конфликт может быть «кровавым и затяжным», заявив, что президент России, возможно, «нелогично думает об этом» и «не видит впереди катастрофу».

«Если [Путин] думает, что в итоге он получит меньше НАТО, он совершенно ошибается. Он получит больше НАТО», — сказал премьер-министр. А 24 февраля, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война…

СБ несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем, и рекомендует методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совет Безопасности ООН может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Однако Россия, используя «право вето», блокирует все инициативы СБ в отношении развязанной Путиным войны.

Заявление генсека ООН свидетельствует о том, что проблему, о которой говорит Украина, осознали на самом высоком уровне.

Реформа назрела, так как нынешняя система международных отношений полностью перестала отражать балансы, сложившиеся после Второй мировой войны. Например, среди звучащих предложений — созыв Генассамблеи ООН каждый раз, когда кто-то из членов Совета безопасности пользуется «правом вето». Он будет обязан объяснить причины своего решения широкой публике на большом заседании. Если инициатива получит одобрение, статус Генассамблеи существенно повысится. Соответственно, Совбез — эдакое мировое политбюро — уже не будет считаться элитным клубом избранных стран.

Кроме того, Киев неоднократно обращал внимание международной общественности на тот факт, что РФ в 1991 году в одностороннем порядке навязала свое членство в ООН и узурпировала место СССР в Совете безопасности. Москва заняла кресло постоянного члена СБ в обход процедур на основании письма тогдашнего российского президента Ельцина. При этом в Уставе ООН нет слов «Российская Федерация», как и в ст. 13 Устава с перечнем постоянных членов Совбеза. Обращение РФ о намерении стать продолжателем СССР должны были соответственным образом рассмотреть Совбез и Генассамблея ООН. Согласно ст. 4 Устава, членство приобретается по рекомендации Совбеза и по решению Генеральной ассамблеи, например, как это было сделано в случае с Чехией и Словакией после распада Чехословакии.

В связи с этим, Россию необходимо исключить из ООН и в дальнейшем рассматривать вопрос о ее присоединении к организации по должной

процедуре. Но пока международная общественность идет по пути меньшего сопротивления, сделав из Москвы вечно виноватого, вынуждая постоянно оправдываться, объясняться и унижаться, попутно физически затрудняя российское участие в заседаниях, не выдавая визы, предлагая России самой бойкотировать мероприятия ООН.

Саммит G7 в Хиросиме с участием президента Владимира Зеленского поддержал украинскую «формулу мира». Исход войны приведет к перестройке глобальной архитектуры безопасности, превращение ее в более современную и эффективную.

Виктория Зубкова, planeta.press

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