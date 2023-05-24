Зеленский: Армия Украины переходит на новые истребители 2 24.05.2023, 14:12

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Решение приняли на Ставке верховного главнокомандующего.

Президент Украины Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Восточной группировкой Александр Сырский, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и другие военные командующие обсудили ситуацию на фронтах войны России против Украины. Ключевой вопрос встречи – дискуссия о переходе Воздушных сил на новые боевые самолеты.

Как сообщил глава украинского государства в своем Telegram-канале, он провел очередное заседание Ставки, в ходе которого руководитель разведки и командующие докладывали о ситуации на фронте.

«Очередная ставка. Об оперативной ситуации доложили Главком, ГУР МО, командующие ОСУВ Хортица и Таврия», - сказал Зеленский.

По словам гаранта, Министерство обороны поделилось сведениями относительно обеспечения войск боеприпасами. Говорили и о поставках военной техники, а также наращивании производства отечественного оружия.

Особое внимание акцентировали на дискуссии об авиации и переходе Воздушных сил ВСУ на новые боевые самолеты.

«Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов. Новая организационная структура, обучение пилотов и персонала, необходимая инфраструктура, материально-техническое обеспечение», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Истребители F-16 для Украины

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон намерен передать Украине истребители F-16, чтобы украинские войска смогли освободить свои территории и победить в войне с агрессором Россией. По его словам, вопросы поставок будут обсуждаться в ближайшие месяцы.

Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл считает, что на решение вопроса о передаче Украине истребителей F-16 уйдут минимум несколько месяцев. Кроме того, нужно обсудить еще ряд организационных вопросов.

В Минобороны США сказали, что 25 мая на заседании в Раммштайне страны-союзники Украины обсудят, в том числе, и вопрос поставок Украине истребителей F-16. Украинские пилоты будут обучаться управлять боевыми самолетами в Европе.

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