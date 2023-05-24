Политолог: Белорусы могут помешать планам Кремля 1 24.05.2023, 14:37

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Нужна совместная стратегия Запада и демократических сил.

Во время болезни Лукашенко с незапланированным визитом в Москву летал глава МИД Сергей Алейник. Сегодня параллельно с Лукашенко в Москву полетел глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович. Это случайные поездки или Москва уже начала смотрины преемника? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом.

— Думаю, что ни один, ни второй на преемника не тянет. Они могли решать другие вопросы. Их визит мог быть связан с поездкой Лукашенко в Москву. Могли обсуждать вопросы внешней политики и обороноспособности.

— Есть ли белорусской номенклатуры желание быть самостоятельными или они с удовольствием войдут в состав РФ, как это было с предателями в Крыму и других оккупированных областях Украины?

— Думаю, что несмотря на то, что белорусская номенклатура достаточно советская, она хотела бы, чтобы Беларусь осталась самостоятельным государством. Убежден, что эта идея разделяется большинством белорусских чиновников.

— Есть ли у белорусского народа возможности помешать планам Кремля по поглощению?

— Есть, но тут нужна воля белорусского народа. Если мы говорим об инкорпорации Беларуси в состав РФ, чтобы противостоять ей, должны быть и внешние факторы — давление Запада и совместная стратегия с демократическими силами Беларуси. Для решение таких задач должна быть стратегия по предоставлению ресурсов, которые нужны для того сопротивления.

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