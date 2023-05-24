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Историческое решение: Православная церковь Украины перешла на новый календарь

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  • 24.05.2023, 14:36
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Историческое решение: Православная церковь Украины перешла на новый календарь

Рождество теперь будет праздноваться 25 декабря.

Православная церковь Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе приняла решение перейти на новый календарь.

Таким образом, все христиане Украины начнут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января, передает BBC Украина.

В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников:

Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября);

Крещение – 6 января (ранее 19 января);

День святого Николая – 6 декабря (ранее 19 декабря).

На Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

Формальное решение об окончательном переходе на новый календарь будет принято 27 июля на Поместном собор - высшем органе церковной власти. При этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что вопрос все равно уже решен и с 1 сентября будет переход.

Однако приходы, которые откажутся пользоваться новым календарем, смогут оставить себе старые даты.

Митрополит Епифаний обратится к властям с вопросом переноса дней государственных религиозных праздников.

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