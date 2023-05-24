Историческое решение: Православная церковь Украины перешла на новый календарь 4 24.05.2023, 14:36

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Рождество теперь будет праздноваться 25 декабря.

Православная церковь Украины (ПЦУ) на архиерейском соборе приняла решение перейти на новый календарь.

Таким образом, все христиане Украины начнут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января, передает BBC Украина.

В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников:

Покрова Пресвятой Богородицы – 1 октября (ранее 14 октября);

Крещение – 6 января (ранее 19 января);

День святого Николая – 6 декабря (ранее 19 декабря).

На Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

Формальное решение об окончательном переходе на новый календарь будет принято 27 июля на Поместном собор - высшем органе церковной власти. При этом предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что вопрос все равно уже решен и с 1 сентября будет переход.

Однако приходы, которые откажутся пользоваться новым календарем, смогут оставить себе старые даты.

Митрополит Епифаний обратится к властям с вопросом переноса дней государственных религиозных праздников.

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