HIMARS разгромил российскую технику на крыше «башен-близнецов» в Донецке 24.05.2023, 14:43

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Врага выследили с помощью БПЛА Poseidon.

БПЛА Poseidon во временно оккупированном Донецке обнаружил ПТРК и систему видеонаблюдения. Техника россиян была установлена на крыше так называемых «башен-близнецов» в районе ДАПа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

После передачи координат артиллеристам по объекту был нанесен удар по HIMARS.

«Вот что бывает, когда Посейдон в руках наших военных. Во время разведывательного полета в районе Донецка экипаж обнаружил на крыше дома расчет ПТРК и систему видеонаблюдения врага. Мимо проезжал Хаймарс. Как вы думаете, что с россиянами?», - отметил Петр Порошенко.

Ранее подразделениям ГУР передали комплекс БПЛА Poseidon. Половину средств на эту технику собрала украинская диаспора, вторую половину уплатил Фонд Порошенко.

Poseidon - комплекс уровня разведывательного батальона, работающий в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

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