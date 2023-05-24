HIMARS разгромил российскую технику на крыше «башен-близнецов» в Донецке
- 24.05.2023, 14:43
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Врага выследили с помощью БПЛА Poseidon.
БПЛА Poseidon во временно оккупированном Донецке обнаружил ПТРК и систему видеонаблюдения. Техника россиян была установлена на крыше так называемых «башен-близнецов» в районе ДАПа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовал пятый президент Украины Петр Порошенко.
После передачи координат артиллеристам по объекту был нанесен удар по HIMARS.
«Вот что бывает, когда Посейдон в руках наших военных. Во время разведывательного полета в районе Донецка экипаж обнаружил на крыше дома расчет ПТРК и систему видеонаблюдения врага. Мимо проезжал Хаймарс. Как вы думаете, что с россиянами?», - отметил Петр Порошенко.
Ранее подразделениям ГУР передали комплекс БПЛА Poseidon. Половину средств на эту технику собрала украинская диаспора, вторую половину уплатил Фонд Порошенко.
Poseidon - комплекс уровня разведывательного батальона, работающий в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.