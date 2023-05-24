«Ноете, требуете больших зарплат, не умеете ничего» 2 24.05.2023, 15:11

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Белорусский ветеринар показал в TikTok расчетник и вызвал «бурю».

Ветеринарный фельдшер, который как молодой специалист работает в колхозе Минской области, выложил в TikTok видео с расчетным листком за апрель. Он рассказывает, что за 24 трудовых дня по 14 часов получил почти 880 рублей. Пользователи очень бурно обсуждают этот пост: кто-то понимал парня и советовал что-то менять в жизни, но были и те, кто защищал работодателя.

Молодой специалист сообщил в ролике, что он работает ветеринарным фельдшером на комплексе колхоза «Рудное» в Копыльском районе. Он рассказал, что перед устройством на работу руководитель обещал, что его оклад составит 800 рублей, «все остальное будут записывать и оплачивать».

Парень отметил, что в апреле он работал 24 рабочих дня по 14 часов в сутки. За это он получил 878 рублей 55 копеек. Свой расчетник за апрель он продемонстрировал на камеру.

— В табеле мне поставили по семь часов. Когда я задал вопрос руководителю, почему не указали то время, которое я перерабатывал, он ответил, что никто тебе ставить его не будет, — сказал автор видео.

Также парень привел пример заработка в их хозяйстве, который получает врач — около 3000 рублей, а также главный врач — около 4000 рублей. Автор видео посетовал, что с такими заработками, как у него, «опускаются руки», а молодежи посоветовал задуматься о выборе профессии и уточнил, «стоит ли сюда лезть», имея в виду сельское хозяйство.

В общереспубликанском банке вакансий на 24 мая размещено 13 предложений для соискателей от хозяйства «Рудное». К примеру, зоотехнику готовы платить 1500 рублей в месяц (но нужно учитывать, что суммы, как правило, в объявлениях указаны до уплаты налогов). Сторожу обещают зарплату в 700 рублей, полеводу — 600 рублей, оператору машинного доения — 600−1000 рублей.

Пользователи TikTok оставили под этим видео более 1500 комментариев, в них люди высказывались об отношении на работе к молодым и опытным специалистам не только в сельском хозяйстве, маленьких заработках, делились своим опытом. Например, Марианна написала, что она находится в такой же ситуации: «Молодые специалисты никто и звать нас никак. А основные работники строят из себя начальников перед молодежью».

Вот еще несколько комментариев:

«Береги себя, я рвался по молодости, теперь отработанный, с кучами болезней, и государству наплевать на народ», — написал Валерий.

«Сморгонский район, Солы, все то же самое, сверхурочные не оплачивают. Я взял и уволился», — уточнил другой комментатор.

«Савушкина пуща», техник по искусственному осеменению, 31 рабочий день, по 10−12 часов, зарплата 1500, вот так руководство ценит своих сотрудников!», — высказался еще один пользователь.

«Сочувствую, сын в такой же ситуации, молодой специалист, которого не ценят, и дошло до того, что хотим выплатить деньги за обучение».

«Работала с молодыми специалистами, они приходят с энтузиазмом и готовы работать, но этот их запал очень быстро убивают на корню: зарплатой, отношением», — прокомментировал еще один пользователь.

Парню многие советовали не перерабатываться и уходить после окончания официального рабочего дня. Другие считали, что лучше «бежать, роняя тапки», открыть частную практику или уехать работать в Европу. Некоторые рекомендовали обращаться с жалобами в разные инстанции, начиная от Минсельхозпрода до прокуратуры и администрации Лукашенко. Но были и те, кто встал на защиту работодателя.

«Для молодого специалиста нормальная зарплата», — считает Елена.

«Учись, набирайся опыта, и все будет хорошо. Знания — сила, заработаешь, еще молодой. Тут к 40 у людей нет еще зарплат. Терпение», — отозвался еще один пользователь.

«Потому что вас звать никак, вы приезжаете, ноете только и требуете больших зарплат и не умеете ничего. Вам до обычных работников как до луны», — написал еще один комментатор.

«Это всегда было, есть и будет. Мы тоже через это проходили и не ныли, как теперешняя молодежь. Все мы так начинали, на нас смотрели, и потом, если мы что стоили, поднимали нам зарплату, а то только пришел — и зарплату дай, как у других», — оставила комментарий Вероника.

«Что вы сравниваетесь с врачом? Вы только начали работать. Заработайте стаж хотя бы. А то сразу хотят все и сразу», — категорично высказалась Татьяна.

В следующем видео парень рассказал, что его предложения по улучшению показателей, здоровья поголовья коров ни в этом колхозе, ни на предыдущем месте (оттуда он был уволен «якобы за прогулы») не хотели принимать во внимание.

— Здесь я просто написал заявление [на увольнение] по собственному желанию. Нет желания работать и связываться с этим и остальными колхозами, а также продолжать работать в этой сфере с такими зарплатой и отношением, — резюмировал автор видео.

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