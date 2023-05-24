«Тревожно как-то»: у Соловьева случился новый приступ в прямом эфире 3 24.05.2023, 15:20

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Пропагандист размечтался о применении Россией необычного оружия.

Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался на очередной приступ тревоги из-за плачевного положения российской оккупационной армии. Однако на этот раз он принялся пугать весь цивилизованный мир не ядерным, а климатическим оружием.

Бредовые мысли кремлевского пропагандиста поддержал российский метеоролог Евгений Тишковец, который заявил, что у РФ есть «возможности и разработки». Фрагмент пропагандистского шоу опубликован в Telegram, передает obozrevatel.com.

Соловьев, который на фоне провалов и огромных потерь российской армии в Украине, традиционно пугает мир ядерным оружием, на этот раз решил рассказать о климатической угрозе. Пропагандист выдал, что настало время «включать» климатическое оружие.

«Тревожно как-то, тревожно. Пора включать климатическое оружие», – выдал пропагандист.

Собеседник Соловьева метеоролог Евгений Тишковец заявил, что работы над таким оружием якобы уже идут и у РФ есть возможности погрузить целые страны во тьму.

«Я давно уже выступаю за то, чтобы мы возобновили эти работы, чтобы у нас было сопоставимое по масштабу с ядерным оружием воздействие климатических средств для того, чтобы унасекомить некоторые государства с точки зрения погружения их в кромешную тьму. Такие возможности на самом деле есть, разработки есть, надо все это поднимать», – заявил метеоролог.

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