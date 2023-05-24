На охоте в Гомельской области застрелили зубра 1 24.05.2023, 15:21

иллюстративное фото

Происшествие случилось на территории заповедника.

Случилось это на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Охота проводилась с зарегистрированным оружием и под наблюдением егеря.

Однако один из участников почему-то отделился от группы и столкнулся со стадом зубров. Одного из них он застрелил, хотя установлено, что животные вели себя спокойно. Потом «охотник» попытался спрятать тушу зубра, но на следующий день ее нашли лесники, сообщает «Белсат».

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год, дали штраф в 100 базовых (3700 рублей) и запретили заниматься охотой на 5 лет.

Зубр занесен в Красную книгу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».