На пути к «Тегерану 2.0» Владимир Шевчук, «Апостроф»

24.05.2023, 15:32

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Разгром России становится неизбежным.

Президент Зеленский в минувшую субботу прилетел в Хиросиму для участия в саммите «Большой семерки». Его визит, который до последнего момента был засекречен, совпал во времени с официальным заявлениям лидеров Большой семерки, в котором они осудили Россию, а также показали «желтую карточку» властям Китая, которых коллективный Запад обвиняет в попытках «экономического шантажа». Словами дело не ограничилось. Страны НАТО готовы обучать украинских пилотов управлению истребителям F-16, что в купе с переданными ВСУ дальнобойными ракетами, делают перспективы освобождения оккупированных территорий еще более реальными.

«Нежданное путешествие»

Владимир Зеленский прибыл на место проведения саммита всего через несколько часов после заявления Вашингтона о намерении обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и предоставить ВСУ боевые самолеты. В Кремле осудили решение Белого дома, а Владимир Зеленский назвал его «историческим».

Офис президента неоднозначно комментировал предстоящий приезд Владимира Зеленского на саммит G7, специально создавая путаницу, в том числе, в целях безопасности. Как настаивают эксперты, «внезапный» визит Владимира Зеленского был таковым только для журналистов, общественности.

В Кремле, скорее всего, догадывались, что президент Украины лично посетит столь важное мероприятие.

«Крайне негативным сигналом для Путина стала коллективная позиция G7, озвученная британским премьером Риши Сунаком – «Мы никуда не уйдем». Украина получит столько военной и экономической помощи, сколько будет нужно для нашей победы. Коллективный Запад сделал ставку на победу Украину. В качестве политических мер «Большая семерка» пошла на ужесточение санкции против РФ и на дальнейшую политическую изоляцию Кремля», – отметил в комментарии «Апострофу» военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Принципиальное решение по России

Жесткая позиция лидеров Запада относительно победы Украины, катастрофические потери россиян под Бахмутом, а также недавние громкие события в Белгородской области РФ заставили наблюдателей посмотреть на последствия саммита G7 несколько с иной стороны.

Если год назад основной задачей Вашингтона и союзников было не дать Украине проиграть, параллельно обложив россиян санкциями и лишив российскую военную машину ресурсов, то теперь прослеживается установка на военный разгром Кремля.

Открытым остается вопрос, что именно Владимир Зеленский мог обсуждать за закрытыми дверями с руководством США, Британии, Франции и Японии, которая была принимающей стороной. Согласно логике текущих событий, речь могла идти о промежуточных договоренностях относительно открытия «очередного фронта» против Кремля, аналогично тому, как в 1943 году США, СССР и Британия в Тегеране договаривались об открытии второго фронта против Третьего рейха.

Впрочем, пока такая точка зрения может быть слишком оптимистичной.

«Пока еще рано говорить о том, что на саммите G7 мы наблюдали переговоры в духе «Тегеранская конференция 2.0», но на встрече мировых лидеров была четко обозначена позиция, что никакой «перезагрузки» или хотя бы «переговоров» с Владимиром Путиным уже не будет. На уровне западных элит – так называемого «Deep State» – уже принято принципиальное решение о необходимости демонтажа нынешнего кремлевского режима с минимальными политическими и экономическими последствиями для Запада. Путин прошел через все точки невозврата, и теперь все упирается в военный потенциал Украины и экономический потенциал Запада», – говорит «Апострофу» глава Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Тем не менее, по мнению эксперта, фактор политического и экономического влияния Китая мешает G7 принимать решения в «тегеранском формате», подобно тому, как в 1943 году это делали лидеры антигитлеровской коалиции.

Договориться с драконом

Лидеры «Большой семерки» также выразили свою поддержку странам Юго-Восточной Азии и Тихого океана, которые Пекин пытается различными способами затянуть в собственную геополитическую орбиту.

В совместном заявлении страны G7 участники саммита призвали к «свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону» – именно такая формулировка, ранее уже использовалась в ответ на территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море.

Также страны «семерки» высказались против политики «экономического принуждения» – использования Китаем торговли как инструмента запугивания других стран, призвав Пекин «играть по международным правилам». Вместе с тем, они уточнили, что ведущие экономики мира нацелены не только снизить зависимость от Поднебесной в логистических цепях, но сохраняют стремление к «конструктивным и стабильным отношениям» с Китаем.

«Основные сигналы на саммите G7 звучали в адрес Москвы. Политику Пекина хоть и критиковали, но всячески давали понять, что Запад готов продолжать диалог. Руководству Китая уже не в первый раз дают сигнал, что есть возможность отойти от токсичных кремлевских «вассалов», но в Вашингтоне, Лондоне и столицах ЕС, невзирая на такую риторику, понимают, что Пекин на такой шаг пока не пойдет. Китайскому руководству выгодно иметь под рукой ослабленную, изолированную и заклейменную Россию, которую при случае можно использовать в собственных геополитических и экономических интересах», – отметил в комментарии «Апострофу» директор Института мировой политики Евгений Магда.

Владимир Шевчук, «Апостроф»

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