Резников впервые подтвердил, что Украина успешно применяет ракеты Storm Shadow 24.05.2023, 15:58

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Эти ракеты предназначены только для высокоточных ударов.

Украина уже успешно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow. Их украинским бойцам передала Великобритания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Такое заявление глава украинского Минобороны сделал во время совместного брифинга с британским коллегой Беном Волесом, совершившим визит в Украину.

- У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow, - сообщил Резников.

Storm Shadow в Украине

Hа прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном.

Тогда британский министр не стал вдаваться в подробности, но отметил, что системы вооружения, предоставленные Украине западными союзниками, продемонстрировали эффективность и имели значение.

Также Волес рассказывал, что эти ракеты переданы украинцам бесплатно и предназначены только для высокоточных ударов.

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