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Резников впервые подтвердил, что Украина успешно применяет ракеты Storm Shadow

  • 24.05.2023, 15:58
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Резников впервые подтвердил, что Украина успешно применяет ракеты Storm Shadow

Эти ракеты предназначены только для высокоточных ударов.

Украина уже успешно применяет дальнобойные ракеты Storm Shadow. Их украинским бойцам передала Великобритания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова.

Такое заявление глава украинского Минобороны сделал во время совместного брифинга с британским коллегой Беном Волесом, совершившим визит в Украину.

- У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow, - сообщил Резников.

Storm Shadow в Украине

Hа прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что украинские военные уже используют дальнобойные ракеты Storm Shadow, переданные Лондоном.

Тогда британский министр не стал вдаваться в подробности, но отметил, что системы вооружения, предоставленные Украине западными союзниками, продемонстрировали эффективность и имели значение.

Также Волес рассказывал, что эти ракеты переданы украинцам бесплатно и предназначены только для высокоточных ударов.

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