Как сохранить клубнику свежей на 10 дней 24.05.2023, 16:11

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Простой способ, который действительно работает.

Официальный клубничный сезон уже почти открылся, а значит на прилавках магазинов и на рынках ее все больше. Конечно, можно покупать вкусные ягоды по чуть-чуть каждый день. А если всё-таки взяли столько, что не можете сразу всю съесть? Надо сохранить клубнику свежей как можно дольше. Вот вам один секрет.

Известный британский эксперт Майк из Kitchen Tips Online поделился советом, который, в свою очередь, ему дала одна из его подписчиц, Нэнси Эммонс, передает Express.

«Если вы хотите, чтобы ваша клубника хранилась долго, приглядитесь к ней во время покупки. Если вы увидите какую-либо плесень или серьезные повреждения, положите эту упаковку обратно и найдите другую», — начал эксперт. Но потом все-таки рассказал секрет.

«Оказывается, лучший способ сохранить свежую клубнику — это не мыть ягоды, пока вы не будете готовы их съесть, и хранить их в запечатанной банке в холодильнике, чтобы к клубнике не было доступа кислорода», — рассказал Майк.

Подписчики эксперта уже проверили его лайфхак и подтвердили — ограничить доступ кислорода к ягодам — отличный совет. Тогда клубника до 10 дней сохраняет свежий вид, а главное, и вкус.

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