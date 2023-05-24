Белорусы, задержанные в Москве за запуск шаров, больше суток не выходят на связь 24.05.2023, 16:22

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Где их дети — неизвестно.

Пара из Беларуси, задержанная в Москве за запуск в небо на воздушных шарах бело-сине-белого флага, уже более суток не выходит на связь. Об этом со ссылкой на приятеля задержанных пишет «Медиазона».

По словам Михаила, телефоны Головлевых выключены более суток. При этом на сайте Чертановского районного суда вчера днем появилась карточка с информацией об административном протоколе на Дмитрия Головлева по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП).

Защитнику, который 23 мая приехал в суд уже после рассмотрения протокола, отказались выдать постановление и даже не сказали, арестован ли Дмитрий. Через сутки после задержания супругов не получается найти их ни в одном из спецприемников Москвы.

«Он гражданин Беларуси, так что я предположил, что [он в] Сахарово (район Москвы), но там мне со вчерашнего вечера говорят, что его нет. Могут врать, конечно, но мне хочется верить, что там что-то типа штрафа и они уже дома, просто с телефонами что-то случилось», — сказал Михаил.

У Юлии, по словам собеседника «Медиазоны», российское гражданство. Также у семейной пары двое детей, одному из них менее шести месяцев. Где сейчас находятся дети Головлевых, неизвестно.

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